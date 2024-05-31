蔣萬安屬意的方仰寧落馬 藍轟：把台北市長當塑膠 ？

台北市警察局長人選，警政署昨公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方仰寧，引發藍營不滿。國民黨北市議員游淑慧質疑，難道內政部一開始就是在釣魚試探嗎？釣出萬安的真意和屬意，然後反其道而行。一方面給個下馬威，一方面製造市長和未來局長心結。

「羞辱北市、莫此為甚」，游淑慧指出，一開始是內政部長劉世芳給了台北市兩個人選，讓蔣萬安市長決定，代表這兩人都是內政部和警政署可以接受的人。

她說，當蔣從中央提供的人中圈選後，這代表方仰寧就是中央地方雙方都可以接受的人選。一個地方直轄市的警察局局長，最重要的不就是內政部、警政署和台北市長都能接受的人？那麼是誰的權限超過內政部長和台北市長？是誰能把內政部長和台北市長都當成塑膠？