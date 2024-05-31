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134項中止適用ECFA 賴士葆：大陸不滿賴清德的台獨告白
大陸財政部今（31）日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。對此，國民黨立委賴士葆表示，這是不滿賴清德總統520就職「台獨告白」演講反制系列動作之一。
賴士葆指出，對於原本關係不佳的兩岸關係更加的雪上加霜，賴清德應以中華民國總統的高度，設法與大陸透過適當管道溝通，並採補救措施，將台灣經濟及相關產業、就業市場的傷害降到最低。
賴士葆說，ECFA是兩岸特殊的FTA，是大陸對台灣的單向讓利，是馬政府時代所簽訂，也是兩岸關係好的產物，現在看起來回不去了，一定會影響這些相關傳統產業的獲利與就業，賴政府不能不重視。
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