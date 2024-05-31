快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

134項中止適用ECFA 賴士葆：大陸不滿賴清德的台獨告白

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

大陸財政部今（31）日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。對此，國民黨立委賴士葆表示，這是不滿賴清德總統520就職「台獨告白」演講反制系列動作之一。

賴士葆指出，對於原本關係不佳的兩岸關係更加的雪上加霜，賴清德應以中華民國總統的高度，設法與大陸透過適當管道溝通，並採補救措施，將台灣經濟及相關產業、就業市場的傷害降到最低。

賴士葆說，ECFA是兩岸特殊的FTA，是大陸對台灣的單向讓利，是馬政府時代所簽訂，也是兩岸關係好的產物，現在看起來回不去了，一定會影響這些相關傳統產業的獲利與就業，賴政府不能不重視。

賴士葆 賴清德

延伸閱讀

對再對ECFA出手 洪孟楷：賴清德靠攏獨派的連鎖效應

賴清德出席旅展 業者當面喊話：循序漸進重啟兩岸旅遊

政院擬對國會改革提覆議…賴士葆批賴清德要「掐死」法案 只想當民進黨的總統

國台辦批戰爭推手 傅崐萁：賴清德勿再抵觸憲法

相關新聞

蔣萬安屬意的方仰寧落馬 藍轟：把台北市長當塑膠 ？

台北市警察局長人選，警政署昨公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方...

下周不只優先審再生醫療雙法 藍要把郭國文送紀律委員會

國民黨團書記長洪孟楷今日表示，下周二立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長...

罷免侯友宜行動驚爆停止 發起人曝2萬份連署書遭侵占

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，日前卻突然停止連署書收件，今公告確定暫停連署。活動發起人郭嘉淇今表示，自救會成員...

方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

台北市警察局長人事案引起不小風波，最後警政署拍板由李西河接任，方仰寧落馬；傳出中央受太陽花世代影響方的任命，對此，參與太...

罷侯行動今起暫停 侯友宜8字回應

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動今宣布停止收件，並暫停連署。活動發起人郭嘉淇今天說，由於成員陸續退出，且約2萬多份...

北市警局長蔣萬安屬意方仰寧但變李西河 侯友宜表態

警政署昨傍晚宣布新任台北市警察局長由警政署副署長李西河接任。但台北市長蔣萬安此前曾表明，北市局長人選應具備在台北市歷練過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。