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下周不只優先審再生醫療雙法 藍要把郭國文送紀律委員會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長洪孟楷今（31）日表示，6月4日立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長周萬來的不當行為，要求移送紀律委員會懲處。記者屈彥辰／攝影
國民黨團書記長洪孟楷今（31）日表示，6月4日立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長周萬來的不當行為，要求移送紀律委員會懲處。記者屈彥辰／攝影

國民黨團書記長洪孟楷今日表示，下周二立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長周萬來的不當行為，要求移送紀律委員會懲處。

洪孟楷說，國民黨團今天負責任的讓行政院長卓榮泰來做施政報告並備詢。同時變更6月4日下周二立法院會議程，變更討論事項，第一案、第二案是大家所關注的再生醫療法跟再生醫療條例。第三案是原民正義的禁伐補償辦法，第四案是村里長跟地方民意代表的相關條例。第五案是安排譴責案，針對郭國文攻擊周萬來的不當行為，要求移送程序委員會、紀律委員會，請紀律委員會開會，針對委員的不當行為做懲處。

關於民進黨立委林楚茵稱，國民黨團提案提高罷免門檻，但她揭露後，國民黨立刻宣布撤回提案。洪孟楷回應，目前黨內有討論，也有委員有提出相關的修法，但沒有進一步，最主要還是要廣聽民眾的意見跟聲音，該做的討論都會依照相關的程序，但這是個別委員的提案，都予以尊重。

國民黨 洪孟楷 立法院

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