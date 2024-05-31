罷免侯友宜行動驚爆停止 發起人曝2萬份連署書遭侵占

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，日前卻突然停止連署書收件，今公告確定暫停連署。活動發起人郭嘉淇今表示，自救會成員陸續退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還3183份，其中王姓前總區長更揚言要燒手上連署書威脅，很遺憾此次罷免必須暫停，基於個資法規定，日後拿回的連署書僅能封存或銷毀，她會盡力處理後續事宜。

郭嘉淇表示，原新北罷候自救會成員總區長王姓男子，聯署書總保管及財務組長黃姓女子，陸續在4月23日、4月24日宣告退出且不願意交還民眾連署書，經過多次斡旋後，僅於5月11日歸還3183份的連署書，與王男先前告知的2萬3千多份的數量有極大差異，後續也溝通無果，5月18日王男坦承手邊還有連署書，並揚言要直播燒手上的連署書來威脅恐嚇，其用意目的不明。

郭嘉淇指出，原公民罷免活動目的與初衷應為大眾利益，連署書為民眾的個資，並非團隊任何一人的所有物，對於王男與黃女損害公眾利益的行為深感遺憾，已詢問律師並採取行動，而其他志工成員林男的30多份家族連署書也被拿走，林將對王男提告侵占等罪名。

郭嘉淇說，後續將會把取回3183份連署書造冊、登記部分姓名與地區，供已連署民眾查詢，至於不在名單內的民眾，可與林男共同對王男提告，很遺憾此次罷免行動必須暫停，而經詢問律師後，基於個資法規定，日後這些連署書僅能封存或銷毀，無法轉讓給其他團隊，另網路上公開姓名、聯絡電話、連署站等僅限罷免活動期間使用，日後不再受理罷免活動。