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用行動破除謠言 傅崐萁：再生醫療法下周二三讀

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案審查過程中，民進黨團不斷指控國民黨團杯葛「再生醫療法草案」。國民黨團總召傅崐萁表示，今天在院會國民黨團提案將再生醫療法草案」等民生議題排入此次議程，預計下周二三讀通過。

傅崐萁今天於國民黨團大會前受訪表示，今天行政院長卓榮泰到立法院做施政報告並備諮詢，這是2024年新國會跟行政院第一次正式交鋒，希望今天氣氛能夠圓滿。

傅崐萁提到，今天院會不只有施政報告、詢答，在這次五、二一次的院會 ，國民黨團會提案，將「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑管理條例草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」排入議程，預計下周二三讀通過。

對於推動國會改革以來，抗議聲不絕於耳，不少民眾揚言要罷免。傅崐萁說， 對於全國人民，國民黨每一位委員都會謙卑面對，雖然短期可能受到漫天烏雲遮蔽事實真相，但對的事情會堅持到底，畢竟若干年後驀然回首，國會改革讓台灣成為一個陽光國家、有清白政治及廉能政府。

傅崐萁說，過程中受到一些指責甘之如飴，對於人民所做的決定，他們都很尊重。傅崐萁既然要承擔大任務，所有的這些事情都會來承擔，希望黨團能夠同心合力，為國家人民做更多事情。

傅崐萁 再生醫療法草案 國民黨 立法院

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