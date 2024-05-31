快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

陸再對ECFA下重手 吳思瑤轟：以商逼政

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

中國大陸因不滿賴清德總統520就職演說，繼上周對台軍演後，今再宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134項商品關稅減讓。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，中方對台打壓無所不用其極，又祭出「以商逼政」此種一貫伎倆，代表對岸對台灣越來越害怕，相信政府部門會妥適因應。

吳思瑤批評，中共打壓方式包括對台軍演、共機擾台、啟動認知作戰，國民黨、民眾黨在台當內應，當中共代理人，更要求台灣藝人配合統戰言論，最後一招是以商圍政、以商逼政，這都是中國一貫會使用的伎倆。

她認為，這代表對岸對台灣越來越感到害怕，國際支持台灣也讓對案備感壓力，才以各種方式對台打壓，相信政府部門會妥適因應。

民進黨立委陳冠廷指出，他很遺憾，中方不斷強調兩岸關係要走向更好，但不管從軍演，還一再對貿易金融亮劍，貿易武器化、軍事常態化來騷擾台灣，「這樣的方式會讓台灣人民更傾向中國，還是更傾向盟友美國？這是他們要對自己自己問的問題。」

陳冠廷說，對岸希望在2027年完整自身安全能量完整，接著投射到台海，甚至對台灣發動侵略，但對岸在準備的同時，美方對台軍售、軍事貸款援助、技術轉讓、武器無償傳送都不斷增強，且中國不只面對台灣，要面對美國、日韓、菲律賓集體防衛能量，未來我國軍隊也能夠到美方受訓，都是非常好的訊號。

ECFA 中共代理人 吳思瑤 軍演 陳冠廷

延伸閱讀

同主張廢監察院…藍白對成立在野特偵組不同調 柯建銘酸：別再用話術騙人

法務部長對「在野特偵組」首表態 藍委：不要和綠委一搭一唱

總統國情報告模式藍營有雜音　綠委堅持不能即問即答

王義川電信疑雲 林楚茵：中市府也引用大數據分析

相關新聞

蔣萬安屬意的方仰寧落馬 藍轟：把台北市長當塑膠 ？

台北市警察局長人選，警政署昨公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方...

下周不只優先審再生醫療雙法 藍要把郭國文送紀律委員會

國民黨團書記長洪孟楷今日表示，下周二立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長...

罷免侯友宜行動驚爆停止 發起人曝2萬份連署書遭侵占

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，日前卻突然停止連署書收件，今公告確定暫停連署。活動發起人郭嘉淇今表示，自救會成員...

方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

台北市警察局長人事案引起不小風波，最後警政署拍板由李西河接任，方仰寧落馬；傳出中央受太陽花世代影響方的任命，對此，參與太...

罷侯行動今起暫停 侯友宜8字回應

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動今宣布停止收件，並暫停連署。活動發起人郭嘉淇今天說，由於成員陸續退出，且約2萬多份...

北市警局長蔣萬安屬意方仰寧但變李西河 侯友宜表態

警政署昨傍晚宣布新任台北市警察局長由警政署副署長李西河接任。但台北市長蔣萬安此前曾表明，北市局長人選應具備在台北市歷練過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。