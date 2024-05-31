陸再對ECFA下重手 吳思瑤轟：以商逼政

中國大陸因不滿賴清德總統520就職演說，繼上周對台軍演後，今再宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134項商品關稅減讓。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，中方對台打壓無所不用其極，又祭出「以商逼政」此種一貫伎倆，代表對岸對台灣越來越害怕，相信政府部門會妥適因應。

吳思瑤批評，中共打壓方式包括對台軍演、共機擾台、啟動認知作戰，國民黨、民眾黨在台當內應，當中共代理人，更要求台灣藝人配合統戰言論，最後一招是以商圍政、以商逼政，這都是中國一貫會使用的伎倆。

她認為，這代表對岸對台灣越來越感到害怕，國際支持台灣也讓對案備感壓力，才以各種方式對台打壓，相信政府部門會妥適因應。

民進黨立委陳冠廷指出，他很遺憾，中方不斷強調兩岸關係要走向更好，但不管從軍演，還一再對貿易金融亮劍，貿易武器化、軍事常態化來騷擾台灣，「這樣的方式會讓台灣人民更傾向中國，還是更傾向盟友美國？這是他們要對自己自己問的問題。」

陳冠廷說，對岸希望在2027年完整自身安全能量完整，接著投射到台海，甚至對台灣發動侵略，但對岸在準備的同時，美方對台軍售、軍事貸款援助、技術轉讓、武器無償傳送都不斷增強，且中國不只面對台灣，要面對美國、日韓、菲律賓集體防衛能量，未來我國軍隊也能夠到美方受訓，都是非常好的訊號。