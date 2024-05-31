陸中止134項ECFA關稅減讓 柯文哲：預期中的灰犀牛

賴清德總統520發表就職演說後，中共對台軍演，今早大陸財政部公告，下個月15日起，中止海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）134項商品關稅減讓。民眾黨主席柯文哲今早表示，ECFA停掉是預期中的事，反對中國片面停止，受害的還是百姓。

柯文哲指出，現在政府可能面臨的兩岸危機分為兩種，一種是無法預測的「黑天鵝」，一種是可預測的「灰犀牛」。柯文哲解釋，黑天鵝就是想都沒想過卻突然蹦出來的事，這個有時比賽雙方應變的速度跟能量；灰犀牛是大概可以預測到會出現的事，只是確切時間點不確定。

柯文哲表示，依照目前兩岸的狀態，ECFA停掉本來就是預期中的事，所以台灣政府要準備；他非常反對中國片面停止ECFA，也不跟台灣商量，強調「反對中國這種單方面停止的做法。」

柯文哲表示，其實中國停止ECFA這件事對台灣政府來講，是預期中的事，現在最重要的是「到底台灣政府做了什麼準備？」因為受害的還是老百姓。