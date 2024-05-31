王鴻薇關心勞保基金撥補 主計長：明年繼續

國民黨立委王鴻薇今日表示，她29日在質詢時提到勞保基金連年撥補，今年因稅收超徵，撥補金額大，主計長陳淑姿是否能承諾明年比照辦理？陳淑姿說，勞保費率為調，將來持續虧損，明年度有繼續撥補的打算。

王鴻薇說，勞保基金連年撥補，從2020年到現在，每年分別撥補200億、220億、300億、450億，到了今年因為稅收超徵的關係，高達1200億，再加上疫後特別預算的300億，政府總共已經撥補勞保基金2670億。

王鴻薇提到，她在質詢中也特別詢問陳淑姿，攸關廣大勞工權益的勞保基金，今年因為稅收超徵的關係，撥補金額非常大，是否能夠承諾明年也會比照辦理？

陳淑姿回應，勞保費率若沒有調整，將來會持續虧損，政府撥補有其必要，明年度政府也有繼續撥補的打算。至於是否會和今年一樣達到1200億，要視財源才能確定分配金額。