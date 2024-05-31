綠委不理韓國瑜硬穿球鞋 徐巧芯：不尊重政院長「蠻可笑的」

立法院長韓國瑜28日於院會宣告，今天將進行行政院長卓榮泰施政總質詢，提醒立委踴躍參加，且應穿著正式服裝，不要再穿牛仔褲、球鞋。不過，仍有部分民進黨立委不配合。國民黨立委徐巧芯表示，如果民進黨立委都不尊重自己的行政院長，反而是在野黨比較尊重民進黨籍的院長，「我覺得也蠻可笑的」。

卓榮泰今天率部會首長到立法院會進行首次施政方針報告，並備質詢。韓國瑜日前特地囑咐朝野立委穿著正裝，勿穿牛仔褲、球鞋。國民黨團今天舉行黨團大會，國民黨立委配合韓國瑜囑咐，一早穿著正裝現身黨團大會，不少立委特地穿著就職當天的西裝。

國民黨立委柯志恩表示，大家通常都是以牛仔褲跟布鞋為主，既然韓院長已經告訴大家要尊重行政院長，把牛仔褲換成一般長褲、把布鞋換成高跟鞋，這是非常稀鬆平常的事情。

國民黨立委羅廷瑋說，他穿跟就職同一套西裝，顯現出對立法委員這個職位的尊重，以及對行政院長的尊重，最重要的就是，韓院長既然說了，大家應該一致對外。

至於部分民進黨立委仍穿牛仔褲和球鞋，柯志恩說，綠委只是維持一貫基調，韓院長講什麼也不會特別注意；但她強調，今天穿正裝是要表達對民進黨行政院長的尊重，韓院長也希望大家維持一個比較和諧的畫面，綠營自己要這樣對自己的行政院長，他們也只能尊重。