北市警長人事案 劉世芳：互尊重 柯文哲：蔣萬安被耍了

傳台北市長蔣萬安對台北市警局長人事案大為不滿。內政部長劉世芳今天到立法院備詢，受訪時表示，大家互相尊重。民眾黨主席柯文哲表示，跟他擔任台北市長時情況不同，蔣萬安還有得選，只是被耍了，「我是連問都沒有問」。

柯文哲今天在民眾黨團記者會中表示，這次台北市警局長人事案，與他擔任台北市長時的台北市警察局長人事案情況不同，「蔣萬安還好一點，她還讓他選，是蔣萬安選這個、內政部送他那個」，嘆自己當時連問都沒有被問，人事案公布前30分鐘就說「這個給你」。

柯文哲說，蔣萬安是被耍了，「我是……都不曉得被什麼了。」