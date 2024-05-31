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北市警長人事案 劉世芳：互尊重 柯文哲：蔣萬安被耍了
傳台北市長蔣萬安對台北市警局長人事案大為不滿。內政部長劉世芳今天到立法院備詢，受訪時表示，大家互相尊重。民眾黨主席柯文哲表示，跟他擔任台北市長時情況不同，蔣萬安還有得選，只是被耍了，「我是連問都沒有問」。
柯文哲今天在民眾黨團記者會中表示，這次台北市警局長人事案，與他擔任台北市長時的台北市警察局長人事案情況不同，「蔣萬安還好一點，她還讓他選，是蔣萬安選這個、內政部送他那個」，嘆自己當時連問都沒有被問，人事案公布前30分鐘就說「這個給你」。
柯文哲說，蔣萬安是被耍了，「我是……都不曉得被什麼了。」
劉世芳進立法院議場前受訪表示，李西河、方仰寧都是國家長期栽培，也非常優秀的警官，台北市是首都，內政部認為最大任務需求在打詐和反毒，這些都是需要有刑事經驗多的人；有把這樣的意見和建議傳達給蔣萬安知道，「之間的溝通與否就互相尊重」，溝通就是這樣，不是百分百大家都滿意，大家互相尊重。
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