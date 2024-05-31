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大陸中止134項ECFA關稅減讓 徐巧芯：傳產廠商感到恐慌

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者王千豪／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者王千豪／攝影

中國大陸財政部今天公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油、基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）協定稅率。國民黨立委徐巧芯表示，對於傳統廠商一定會感到恐慌，尤其是在早收清單就已累積生意的廠商。

徐巧芯表示，這部分對於台灣比較傳統廠商一定會有產生影響，看到大陸對於ECFA的停止不是一次性停止，而是漸進式停止，這會造成在早收清單就已經長期累積生意廠商的恐慌。

徐巧芯呼籲，希望賴政府用交流方式、和平方式，彼此好好互動，也希望能夠延續經濟交流跟發展，ECFA不要一項一項地停，不然我們的產業會更加的不均衡。

國民黨團總召傅崐萁表示，ECFA是不是能夠繼續來推動，關係到台灣未來的發展、經濟的穩定。ECFA在兩岸是非常重要的經濟往來指標，希望能夠持續地推動下去。他呼籲，彼此善意的互動能夠讓摩擦減少，也能讓經貿持續的發展。

ECFA 兩岸關係 台商 徐巧芯

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