韓國瑜要求院會著正式服裝 綠委不甩：不要把我趕出去

立法院長韓國瑜在28日院會散會前，要求朝野立委在31日行政院長施政報告時，著正式服裝，不要再穿牛仔褲、球鞋，「高級餐廳都不准這樣的穿著。」今天院會，不少立委西裝筆挺出席，但也有不少民進黨立委並未理會韓國瑜建議，民進黨立委李坤城就穿西裝打領帶，搭配牛仔褲、球鞋，他受訪時表示，自己平常就是這樣穿，習慣牛仔褲跟球鞋，沒有對韓國瑜不敬。

韓國瑜今天進議場前簽到時，巧遇一身西裝的綠委鍾佳濱，韓說，「今天穿得這麼帥啊，帥啊」國是論壇階段，藍委洪孟楷上台前，韓國瑜也讚「今天穿西裝特別帥」。

李坤城受訪表示，立法院長又不是幼稚園園長、管小朋友服裝儀容，他應該管審法案時的程序重要，這比較重要，管到立委怎麼穿就太多了，「我穿白布鞋（台語），不是bad boy。韓院長不要把我趕出去」。