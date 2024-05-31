台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應「長官自有考量」

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未來擔任台北市警察局長，將著重治安、交通、集會陳抗等問題。方仰寧今天早上發布聲明稿表示，有關台北市警察局人事案，首先謝謝大家的關心，他恭喜並祝福李西河局長。

他說，對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要因此而再議論紛紛，因為這些都不利於警察內部的團結。

他個人由衷感謝支持愛護他的各級長官及同仁，至於對他提出批評建議的各界，也要表示感謝並虛心的檢討精進。

警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權的正常憲政運作。在他個人職責立場認為，這是警察責無旁貸的工作，如果做的有不周延的地方，他也會虛心的檢討改進。