台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應「長官自有考量」
警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未來擔任台北市警察局長，將著重治安、交通、集會陳抗等問題。方仰寧今天早上發布聲明稿表示，有關台北市警察局人事案，首先謝謝大家的關心，他恭喜並祝福李西河局長。
他說，對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要因此而再議論紛紛，因為這些都不利於警察內部的團結。
他個人由衷感謝支持愛護他的各級長官及同仁，至於對他提出批評建議的各界，也要表示感謝並虛心的檢討精進。
警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權的正常憲政運作。在他個人職責立場認為，這是警察責無旁貸的工作，如果做的有不周延的地方，他也會虛心的檢討改進。
現階段他會全力做好警察基層教育工作，重視本校學生的學、術科及品德教育，使每一位本校畢業的同學都能因本校紮實的教育訓練成為合格、優秀有能力安全執行任務的警察、消防及海巡人員。
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