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經長稱2030絕不缺電 卓榮泰信心喊話：代表努力跟決心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰今天表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。記者蔡晉宇／攝影

經濟部郭智輝日前掛保證，2030年前不會缺電。行政院長卓榮泰今天表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。

郭智輝昨天表示，對於核電問題他沒有預設立場及包袱，願意跨黨派溝通。郭智輝並說，就算考慮之後幾年可能停機、卸載的機組，不列入任何可能新增的電源，到2030年前也是供電無虞，供電量絕對可滿足需求。

卓榮泰今天來到立院進行施政總質詢，會前受訪表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。

卓榮泰並表示，未來會用其他再生能源，計畫中的電廠工程，持續接上來，只要工程能如期完成，綠能發展能比現在預期的更加進步，所有面對所有的能源問題、發電問題，都能在合理、合法的計算當中，對穩定供電充滿信心。

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