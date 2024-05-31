卓榮泰施政報告 首重五打七安、推動國家希望工程

行政院長卓榮泰今天應邀至立法院進行施政方針報告，根據一早送抵立法院的書面資料，卓榮泰指出，未來首重「五打七安」，守護安定公義的社會，也將帶領行動創新內閣，以「國家希望工程」為藍圖，推動國家進步，為下一個世代帶來希望。

卓榮泰也表示，綠色成長與2050淨零轉型下，政府將推動第2次能源轉型，確保供電穩定、供電安全為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共享的多元綠能，並推動做為橋接能源的天然氣結合碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術。政府也將推動深度節能，促進節能產業發展，鼓勵企業科技儲能，並強化電網韌性。

立法院職權行使法規定，新任行政院長應於就職後2週內，向立法院提出施政方針的報告。立法院朝野黨團16日協商同意，邀請卓榮泰今天率同各部會首長列席進行施政方針報告並備詢。

卓榮泰施政方針報告口頭報告的書面資料今天一早送抵立法院。根據書面資料，卓榮泰表示，他和行政團隊都深刻理解新政府的使命及人民的付託，將秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，在互相包容與尊重的基礎上，做好協調溝通，展現解決問題的誠意與決心，實現總統賴清德「創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣」的國政願景。

卓榮泰指出，他和「行動創新AI內閣」團隊成員，未來將首重「五打七安」，不遺餘力的打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。

他表示，政府將在最短時間內擬定「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並透過建置打詐通報查詢網等立即可做的行政措施，全面提升打詐量能，也懇請立法院儘速通過行政院送請審議的打詐新4法，讓執法人員有必要的法律工具，遏止各種新型態的詐騙犯罪。

提到行動創新，希望工程，卓榮泰表示，面對世界新局勢，國家內外新挑戰，他將帶領行動創新內閣，以國家希望工程為藍圖，推動國家進步，回應人民需求，增進社會福祉，為下一個世代帶來希望。

卓榮泰指出，國家希望工程施政目標與重點工作包括「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」。

卓榮泰指出，為邁向2050淨零轉型，政府將於2030年前投入新台幣9000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰化作綠色成長契機。

他表示，政府也將推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟，並推動淨零綠生活，促進綠建築、低碳運輸、低碳飲食等。

在施政方針報告中，卓榮泰也表示，為協助花蓮災民儘早回歸日常生活，他將親自擔任「0403花蓮地震專案小組」召集人，行政院也將整體重建經費按實際需要提高至近300億元，讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷及租金、利息補貼、振興產業及觀光旅遊、金融紓困等補助。

此外，對於立法院近期進行國會職權修法引發各界議論，卓榮泰在口頭報告書面資料中提到，此次法律修正案，有違憲以致於窒礙難行之處時，行政院將會研議依憲法所定的程序，尋求救濟。