快訊

台灣12大食品中毒「攝食場所」排名 自宅位居第二！醫示警2點

他疑惑為啥不出「SIM卡筆電」免連線手機？過來人曝殘酷關鍵

男子遭特快列車撞飛亡…身軀竟彈飛撞斷15歲女膝蓋骨

美中副外長會談4小時 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時。華盛頓記者張文馨／攝影

中國大陸外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時；馬會後在國務院外簡短表示，當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時刻，要求美方認真落實兩國元首在舊金山達成的共識；他也說，台獨台海和平水火不容。

這是中華民國總統賴清德上任後，美中外交高層官員首次互動，馬朝旭對坎伯指，賴清德充分暴露其台獨本性。

多數中方官員在與美方官員會談後，都會主動提及台灣議題，強調其是中美關係不能逾越的第一條紅線。

馬朝旭在國務院外對媒體談話，卻罕見沒有提及台灣議題；他說，會談具建設性，中美關係正處於關鍵時期，雙方應落實拜習舊金山峰會共識，推動中美關係健康穩定向前發展。

馬朝旭表示，中方將繼續遵循國家主席習近平所提出的相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，處理中美關係，繼續堅定維護中方國家主權安全和發展利益；他再次重申，要求美方履行拜登總統做出的承諾，一起努力使中美關係在正確軌道上向前發展。

馬朝旭30日上午10時抵達國務院，直到下午2時10分離開；白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）被直擊約下午1時20分過後，走出國務院。

而美國國務院在會議結束後6小時，還沒有聲明說明這次會談成果。

馬朝旭稍晚在中國大陸駐美大使館對部分媒體說明，轉述與坎伯的談話要點。

根據中使館提供的馬朝旭講稿，馬朝旭表示，此行應坎伯邀請來美磋商，雙方就雙邊關係與共同關心的議題廣泛且深入地交換意見，會談坦誠且具建設性。

馬朝旭表示，「我向美方特別強調指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。『台獨』與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、倚武謀獨，充分暴露他的台獨本性。」

馬朝旭表示，台灣是中國的台灣，中國統一是不可阻擋的歷史大事，台獨是死路一條，縱容支持台獨注定失敗，美方若真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三聯合公報，兌現不支持台獨的承諾。

此外，針對美方指控北京支持俄羅斯國防工業，助莫斯科打擊烏克蘭，馬朝旭說，「我們沒有向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項，然而美方一些人卻對中國進行無理指責，向中國甩鍋推責，我們對此堅決反對，並將採取一切必要措施，堅定維護自身利益。」

白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左）被直擊約下午1時20分過後，走出國務院。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左）被直擊約下午1時20分過後，走出國務院。華盛頓記者張文馨／攝影

台海 台獨 美中關係 賴清德

延伸閱讀

政院擬對國會改革提覆議…賴士葆批賴清德要「掐死」法案 只想當民進黨的總統

總統國情報告模式藍營有雜音　綠委堅持不能即問即答

國台辦批戰爭推手 傅崐萁：賴清德勿再抵觸憲法

過半民意不滿意司改？ 民團呼籲賴清德100日內推改革

相關新聞

卓揆今首備詢 藍白鎖定王義川、國會改革案

行政院長卓榮泰今首次赴立法院施政報告，在野黨立委磨刀霍霍，藍營鎖定民進黨政策會執行長王義川「手機監控」疑雲，要卓揆交代國...

美中副外長會談4小時 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

中國大陸外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時；馬...

考試院正副院長 府提名周弘憲、許舒翔

總統府今天將舉行記者會，公布第十四屆考試院正副院長及委員提名人選，隨後將送咨文至立法院。這是賴清德總統就任後，首次送交國...

李西河接北市警察局長 非蔣萬安屬意人選

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未...

年底又見斷交？林佳龍：中共一定出手

外交部長林佳龍昨首度赴立院專案報告並備質詢。對於共軍環台軍演，林佳龍認為，中國正在塑造新常態，但也強調，兩岸問題已非兩岸...

謝衣鳯：為黨尋才選下屆彰化縣長

彰化縣下屆縣長誰來選？民進黨立委陳素月已表態參選；立委黃秀芳也被點名，她強調，無論黨推派誰參選，都會一致對外。國民黨除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。