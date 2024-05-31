美中副外長會談4小時 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

中國大陸外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時；馬會後在國務院外簡短表示，當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時刻，要求美方認真落實兩國元首在舊金山達成的共識；他也說，台獨與台海和平水火不容。

這是中華民國總統賴清德上任後，美中外交高層官員首次互動，馬朝旭對坎伯指，賴清德充分暴露其台獨本性。

多數中方官員在與美方官員會談後，都會主動提及台灣議題，強調其是中美關係不能逾越的第一條紅線。

馬朝旭在國務院外對媒體談話，卻罕見沒有提及台灣議題；他說，會談具建設性，中美關係正處於關鍵時期，雙方應落實拜習舊金山峰會共識，推動中美關係健康穩定向前發展。

馬朝旭表示，中方將繼續遵循國家主席習近平所提出的相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，處理中美關係，繼續堅定維護中方國家主權安全和發展利益；他再次重申，要求美方履行拜登總統做出的承諾，一起努力使中美關係在正確軌道上向前發展。

馬朝旭30日上午10時抵達國務院，直到下午2時10分離開；白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）被直擊約下午1時20分過後，走出國務院。

而美國國務院在會議結束後6小時，還沒有聲明說明這次會談成果。

馬朝旭稍晚在中國大陸駐美大使館對部分媒體說明，轉述與坎伯的談話要點。

根據中使館提供的馬朝旭講稿，馬朝旭表示，此行應坎伯邀請來美磋商，雙方就雙邊關係與共同關心的議題廣泛且深入地交換意見，會談坦誠且具建設性。

馬朝旭表示，「我向美方特別強調指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。『台獨』與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、倚武謀獨，充分暴露他的台獨本性。」

馬朝旭表示，台灣是中國的台灣，中國統一是不可阻擋的歷史大事，台獨是死路一條，縱容支持台獨注定失敗，美方若真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三聯合公報，兌現不支持台獨的承諾。