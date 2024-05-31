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駐美代表會晤美2州長 深化台灣與美中西部經貿

中央社／ 紐約30日專電

駐美代表俞大㵢日前會晤俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）、印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）與印州聯邦參議員楊恩（Todd Young）等美國中西部政要，深化台灣與美國中西部的經貿合作，

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，俞大㵢夫婦於5月22日前往俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus），會晤州長狄懷恩、州參議長賀夫曼（Matt Huffman）及州參議院少數黨領袖暨「友台連線」共同主席安東尼（Nickie Antonio）。雙方就台美、台灣與俄州經貿關係交換意見，期許未來進一步深化互動交流。

賀夫曼與安東尼代表州議會兩黨向俞大㵢面交友台決議文，並陪同參觀州議院議事廳。

印第安納州於22日至26日在州首府印第安納波利斯（Indianapolis），舉辦第2屆「全球經濟高峰會」（Global Economic Summit 2024），俞大㵢23日於峰會期間拜會州長侯康安，兩人曾在2022年8月於台北碰面。

侯康安是疫情後首位訪台的美國州長，來訪有效促進台灣與美國印州經貿、科技及教育交流合作。雙方認為彼此夥伴關係的重要性，樂見經貿交流及合作持續進展。

印州眾議院兩黨「友台連線」共同主席勞爾（RyanLauer）及安德拉德（Mike Andrade）出席歡迎午宴期間，致贈印州眾議長休斯頓（Todd Huston）及少數黨領袖賈昆塔（Phil GiaQuinta）共同署名賀狀，重申印州眾議院兩黨對中華民國台灣與印州姊妹州關係的支持及承諾。

侯康安特別邀請俞大㵢夫婦共同觀賞印州舉辦的美國職籃（NBA）印第安納溜馬隊（Indiana Pacers）的準決賽，及世界最大規模運動盛事「印第500」賽車大獎賽（Indy 500），與全球逾30萬賽車迷共同體驗印州當地的「溜馬與賽車」（Pacers and Racers）觀光文化。

俞大㵢在24日峰會期間也會晤印州聯邦參議員楊恩（Todd Young），楊恩重申支持台美堅實夥伴關係，樂見雙方續強化經貿等領域合作。

俞大㵢 台美關係 美國

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