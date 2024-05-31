聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警察局長 李西河接任

聯合報／ 記者廖炳棋林麗玉／台北報導
警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任。記者廖炳棋／翻攝
警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任。記者廖炳棋／翻攝

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未來擔任台北市警察局長，將著重治安、交通、集會陳抗等問題。

警大四十七期的李西河，現年六十三歲，二○二六年元月屆齡退休；他是當初內政部長劉世芳提供台北市長蔣萬安圈選的局長人選之一，但並非蔣屬意人選。

北市府表示，不是對李西河副署長有任何意見，雖說警政一條鞭，但仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

知情人士說，劉世芳廿七日致電蔣萬安，問蔣有沒有屬意的警察局長人選？蔣回答「不然名單開出來，我來圈選決定」，當天劉給了方仰寧、李西河二人名單，隔天劉再與蔣通電話，蔣表達選方仰寧，但劉世芳回「選李西河吧！」蔣再表達，當初說好中央給名單由他選，他選方仰寧，劉世芳僅再回「好，了解了。」

接下來劉世芳沒有再電話溝通，警政署昨公布李西河出任警察局長人事前沒多久，中央才透過人來傳遞訊息將由李出線。

據了解，總統賴清德擔任台南市長期間，李西河曾任台南市刑警大隊長、永康警分局長，二人有一定熟悉度；警界解讀，李西河出線，與賴清德意志有關。另傳言，方仰寧當年處理太陽花學運，至今仍有部分綠營人士不滿，阻擋他接任北市警局長一職。

劉世芳 方仰寧 李西河 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

屬意方仰寧卻變成李西河…傳蔣萬安大為不滿 北市府：盼與中央彼此尊重

太陽花事件影響人事？蔣萬安圈選的方仰寧落馬 藍營：這樣耍人有趣嗎

新聞幕後／李西河接北市警局長！劉世芳答應蔣萬安圈選名單生變 知情人還原決策過程

北市警局長不是方仰寧 李西河接任被指「血統純正」

相關新聞

卓揆今首備詢 藍白鎖定王義川、國會改革案

行政院長卓榮泰今首次赴立法院施政報告，在野黨立委磨刀霍霍，藍營鎖定民進黨政策會執行長王義川「手機監控」疑雲，要卓揆交代國...

考試院正副院長 府提名周弘憲、許舒翔

總統府今天將舉行記者會，公布第十四屆考試院正副院長及委員提名人選，隨後將送咨文至立法院。這是賴清德總統就任後，首次送交國...

北市警察局長 李西河接任

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未...

年底又見斷交？林佳龍：中共一定出手

外交部長林佳龍昨首度赴立院專案報告並備質詢。對於共軍環台軍演，林佳龍認為，中國正在塑造新常態，但也強調，兩岸問題已非兩岸...

謝衣鳯：為黨尋才選下屆彰化縣長

彰化縣下屆縣長誰來選？民進黨立委陳素月已表態參選；立委黃秀芳也被點名，她強調，無論黨推派誰參選，都會一致對外。國民黨除了...

屬意方仰寧卻變成李西河…傳蔣萬安大為不滿 北市府：盼與中央彼此尊重

台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，但並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。