卓揆今首備詢 藍白鎖定王義川、國會改革案

行政院長卓榮泰今首次赴立法院施政報告，在野黨立委磨刀霍霍，藍營鎖定民進黨政策會執行長王義川「手機監控」疑雲，要卓揆交代國家機器是否監控人民？兩岸及觀光、能源政策、打擊詐騙也列必考題。民進黨也有備而來，要讓卓榮泰完整表達針對國會改革法案提出覆議案的態度；白營則將質詢政院提出覆議的正當性。

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，各黨團同意今邀請卓榮泰率各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢。據了解，國民黨團將順利讓卓榮泰上台報告，但也有藍委認為該舉牌表達在野黨訴求等，是否杯葛施政報告，黨團大會今早做最後決定。

卓榮泰赴立院備詢處女秀，國民黨推派國民黨黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘上陣質詢。林思銘表示，國會改革法案通過後，行政院第一時間沒有釋出善意，還要提出覆議，到底行政院覆議的理由是什麼？會要求卓榮泰當面說清楚。

民眾黨立委吳春城表示，行政院提覆議案主要的理由是認為法條不夠周延、窒礙難行，但事實上很多法律都有這些問題，例如反滲透法相當粗糙、定義不明，影響很多在大陸經商的台商，行政院應先提出「反滲透法」的覆議案才對。

民進黨團團幹事長吳思瑤與書記長莊瑞雄今將聚焦國會改革法案擴權疑慮。對於覆議案，卓榮泰將表達，盼藉由憲政運作過程，讓立法院再次檢視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。卓榮泰昨重申，將優先推動福國利民政策，並暫時擱置具有爭議的法案，是行政、立法兩院共同追求的目標。