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謝衣鳯：為黨尋才選下屆彰化縣長

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
國民黨彰化縣立法委員謝衣鳯再次強調，將為下屆縣長選舉在黨內找好人才參選。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣立法委員謝衣鳯再次強調，將為下屆縣長選舉在黨內找好人才參選。記者簡慧珍／攝影

彰化縣下屆縣長誰來選？民進黨立委陳素月已表態參選；立委黃秀芳也被點名，她強調，無論黨推派誰參選，都會一致對外。國民黨除了立委謝衣鳯，前副縣長、工策會總幹事洪榮章也在地方勤跑，謝昨天表示，她身為國民黨彰化縣黨部主委，將為黨找出最好人才。

謝衣鳯昨天接受訪問，被問到參選下屆彰化縣長意願，她以「謝謝關心」回覆。她說，國民黨一直以來給人「父權」印象，現在讓新生代可以嶄露頭角表達意見，她覺得很好。

陳素月表示，彰化縣雖是搖擺縣，她會朝目標努力，讓民意決定結果；民進黨過去執政以民意為依歸，前瞻預算在股市表現亮麗、進出口GPT、台商回流，都可以看到台灣經濟體質更有韌性，前年百年大旱，若非前瞻計畫和保護水資源，如何安然度過？

黃秀芳說，距下屆縣長選舉還有2年多，她還沒想到參選一事，民進黨向來團結，無論推誰參選，都會一致對外。國民黨目前下屆縣長人選就是謝衣鳯，但能否出線要看國民黨採民調或協調，現在很難說。

國民黨 謝衣鳯 陳素月 黃秀芳

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