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周弘憲嫻熟法制人事 年改功臣獲提名考試院長

中央社／ 台北30日電
據了解，賴總統基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長。圖／聯合報系資料照片
據了解，賴總統基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長。圖／聯合報系資料照片

考試院副院長周弘憲將獲總統賴清德提名出任考試院長，曾任銓敘部長，協助前總統蔡英文完成年金改革的他，副院長任內協助推動考試院轉型，在考試院和人事行政領域已16年，資歷完整。

總統府明天將舉行記者會，由副總統蕭美琴宣布第14屆考試院正副院長及考試委員的提名人選，隨後將送咨文至立法院。據指出，賴總統基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長，前考選部長許舒翔出任副院長。

周弘憲1953年在嘉義縣出生，台灣大學法律系畢業，曾任律師、民主進步黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長等職務，資歷完整。

前總統陳水扁是大周弘憲兩屆的法律系學長，從政前創立律師事務所時，周弘憲是合夥律師之一；1994年陳水扁當選台北市長，周弘憲獲延攬擔任法規會主委，從此進入政府部門服務。

「年金改革」是前總統蔡英文在2016年競選時重要政見，曾任保訓會主委與人事行政局長的周弘憲，在蔡英文當選總統後，出任銓敘部長，藉由過去的人事行政經驗，成功協助蔡政府完成年改重任。

在蔡英文第2任期時，2020年周弘憲被提名出任考試院副院長，負起考試院轉型與改革的重責大任，協助推動高普考減科、增設離島特考、擴大電腦化測驗試場等任務。如今，他將獲賴總統提名，出任考試院長。

周弘憲 考試院 賴清德

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