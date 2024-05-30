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太陽花事件影響人事？蔣萬安圈選的方仰寧落馬 藍營：這樣耍人有趣嗎
台北市警察局長人選，警政署今公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方仰寧。國民黨議員詹為元透露，據他所知，一開始內政部長劉世芳善意與蔣萬安溝通人選，也列出名單讓蔣萬安勾選，詹為元問，「是否更高層的民進黨人士說不行，一定要派個綠營自己人潛伏在蔣萬安身邊，誰下的旨意？是賴清德總統嗎？」
國民黨議員秦慧珠也質疑，李西河與方仰寧這兩個人選，都是非常優秀人選，也與台北市有淵源，但中央卻因太陽花事件影響人事任命，尤其據她了解，其實張榮興出任警政署長時，就有方仰寧接任警察局長的聲音，是否有綠營民代質疑方仰寧不適合接，而讓人事案生變，若太陽花執法引起太陽花世代民代的仇恨，等同是讓民意代表將手伸到人事權去。
詹為元說，照理說，台北市警察局長為了維護城市的治安與打擊犯罪，應該與台北市長保持良好溝通管道與信任基礎，甚至很多市民可能都以為警察局長要聽命於市長的指揮。但偏偏警政屬於一條鞭，各縣市警察局長是由內政部警政署直接任命，聽命於內政部。但這就出現一個矛盾，那就是當中央與地方屬於不同政黨執政時，警察局長反而有點像派在市長旁的監督者。
詹為元也問劉世芳，這樣耍人很有趣嗎？這樣不尊重台北市長很得意嗎？即便蔣萬安跟李西河沒過節，但因為你們的不尊重，也實質影響了接下來兩人間互動，還是民進黨就是故意要造成市長與警察局長之間的嫌隙，拿台北市治安開玩笑？
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