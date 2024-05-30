聽新聞
test
0:00 / 0:00
新聞幕後／李西河接北市警局長！劉世芳答應蔣萬安圈選名單生變 知情人還原決策過程
台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任。據了解，這個警察局長人事，內政部長劉世芳周一有打電話問蔣萬安有沒有屬意人選，當時蔣請中央先開出名單，當天內政部就給方仰寧、李西河兩位名單；隔天劉世芳再與蔣萬安通電話，蔣回應第一屬意方仰寧，但今天卻是由李西河出任。
藍營人士認為，一開始內政部長劉世芳的確是給了兩個人選，讓蔣萬安決定，但蔣圈選之後，似乎劉扛不住壓力，就藍營立場看，怎麼能接受，「硬塞一個人跟耍人比起來，硬塞人還比較溫柔。」
也有知情人士透露，整個北市警察局長人事的決策過程，劉世芳是在本周一時，親自致電給蔣萬安，問蔣有沒有屬意的警察局長人選？當時蔣萬安回答劉世芳「不然名單開出來，我來圈選決定」，當天劉就給了兩人的名單。
這名知情人士說，隔天劉世芳再與蔣萬安通電話問決定的人選為何？當時蔣萬安表達選方仰寧，不過當時劉世芳竟回「選李西河吧！」蔣萬安再表達，當初說好是由中央給名單由他選，他選的是方仰寧，當時劉世芳僅回「好，了解了。」
接下來劉世芳與蔣萬安沒有再電話溝通，今天警政署公布李西河出任警察局長人事前沒有多久，中央也僅透過人來傳遞訊息，確定由李西河出任警察局長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言