專案輸入點滴遭名醫質疑「超思」翻版？ 衛福部這樣說

衛福部啟動「國內廠商增產、國外專案進口」措施，希望雙管齊下解決國內輸液缺口，卻疑似遭質疑「缺蛋有超思！缺點滴會有誰？」針對專案輸入作為，衛福部次長林靜儀在臉書發文提到，除國內5家廠商加班趕工外，也力拚專案進口輸液早日抵台，她強調，專案進口經合法程序，也通過共擬會議決議，「不要污衊依法行政的公務人員」。

「某些人站著說話腰不疼」，林靜儀在臉書貼文中強調，輸液不能短缺，若不是因為太重太多必須船運，「用飛機載可以早一天我也要拼」，不能讓醫療機構整天急著找貨，不能讓需要的病人醫療受到影響。

林靜儀說，要檢討醫藥衛材安全韌性、檢討藥品供應預警機制、檢討健保藥價合理性都無庸置疑，也要鼓勵其他藥廠多元供需，衛福部已經開始盤點和研究訂定規則，避免未來再次發生重要藥品衛材供應危機；專案進口也經合法程序進行，也通過共擬會議決議，盼外界「不要污衊依法行政的公務人員」。

她說，現在最迫切的是讓供需能夠平衡，目前國內廠商也協助提升量能、幫忙加班生產，「我本來要親自去謝謝他們，可是他們現在都很忙沒有空理我」。

林靜儀說，「若有誰能夠幫我們以目前健保藥價的生理食鹽水進口，我不只感謝您，我直接派車親自邀請您來協助我們簽約買進！若有任何廠商願意自行吸收所有倉儲與運送成本，幫我們短期內讓數十萬袋生理食鹽水進口，請跟我們聯繫，我帶署長親自到府簽約！！！拜託了！！」

針對輸液的專案輸入機制，國民黨立委邱振軍發文提到，「缺蛋有超思！缺點滴會有誰？」直言衛福部開專案進口，大家聽到「專案」都會有特殊聯想；健保署說進口價比健保給付要價多2至3倍，大約也是上億的金額！進口商是誰？點滴從哪裡進口？既然公開透明就沒有「機密」的問題吧？

胸腔科醫師蘇一峰則發文表示，衛福部從6月開始，將用定價2、3倍的價格專案進口點滴，廠商也找好了，但從7月起每個月估計要進口150萬袋才足夠，每袋不含運費60至300元，算起來每個月大概1億至4億，「目前台灣這個點滴繼續缺下去，每個月會有1至4億的缺口錢坑。」

林靜儀表示，專案進口的品項都是公開徵求，如有廠商願意以更低的價格、更快的速度供貨，衛福部當然非常歡迎，有更多廠商來協助當然是好事，最怕是沒人願意來幫忙，會讓議價能力變差，但流程上還是要先通過「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，且報價跟處理機制都有法定程序，感謝國內廠商協助增產、共擬會委員同意。

在永豐開始出現供應問題後，衛福部就就請醫院到西藥供應資訊平台填報需求，林靜儀強調，「媒合率幾乎都是9成以上」，因為必須盡快媒合，所以醫院通報需求後，衛福部就會協助確認庫存，如果屬於永豐合約戶，就從永豐的庫存先部分出貨，非合約戶則從現有國內製造場傷來供給。

林靜儀表示，最怕有醫院一次囤2個月的量，會導致他們自己安全，別的醫院不安全，希望大家共體時艱，之所以希望6月中之前有第一批進來，後續一批批到貨，就是要確保供需穩定平衡，目前都是靠之前永豐的庫存，但庫存總有消耗殆盡的一天，在那之前一定要有貨可以接上來。