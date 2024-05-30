埃及稱台灣是中國不可分割一部分 外交部嚴正駁斥

外交部今天表示，中國國家主席習近平29日會晤埃及總統塞西（AbdelFattah al-Sisi），雙方發表「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」妄稱台灣是中國不可分割的一部分，外交部對此謬論予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，這是國際間普遍公認的事實。中華民國台灣積極捍衛民主體制及尊重人權法治，不會因為中國威逼而退讓，更不會因為中國宣稱台灣是其一部分，就改變台灣是一個主權國家的事實。

外交部呼籲中國，正面回應台灣對維護兩岸和平穩定所表達的善意，並停止在國際間對台灣的貶抑和打壓，而應以對話取代對抗，交流取代圍堵，共同追求區域穩定及國際的和平與繁榮。