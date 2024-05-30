快訊

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

國土計畫法最高罰千萬 馬文君：對弱勢農民開刀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為國土計畫法是把保育國土責任，推給弱勢農民，要求中央暫緩實施。圖／立委馬文君提供
立委馬文君認為國土計畫法是把保育國土責任，推給弱勢農民，要求中央暫緩實施。圖／立委馬文君提供

國土計畫法引起各地民眾反彈，台中市長盧秀燕認為，國土計畫法提高刑責、天價罰金及檢舉制度，要求中央慎思，別把責任推給弱勢農民。立委馬文君今天表示，國土計畫法已有雲林、南投議員反彈，中央若強推，只會有越來越多人加入反對行列，絕對不能強推，呼籲中央收回成命，暫緩實施。

國土計畫法明年5月實施，今年6月底縣市政府需把國土功能分區圖送交內政部，讓民眾更加不安，質疑功能分區大多套用30年前舊圖資，不符合現狀，尤其土地被限縮使用，居住、發展都更困難，可能造成更多農地荒廢。

台中市長盧秀燕表示，「國土計畫法下，農地將被限縮使用，包括加嚴刑責、提高天價罰金及檢舉制度等」，是把責任推給弱勢農民。

馬文君說，國土法對弱勢農民，把國土保育責任推給農民，還設立天價罰款，從6至30萬元提高至最高1000萬，與12年徒刑，還納入「民眾檢舉獎勵機制」。日前已有雲林縣議員群起抗議，南投縣議會也要求分區圖送交內政部前要先向議會報告，如今又有台中市議員加入反對。

馬文君說，國土法若強推，只會有越來越多人加入反對行列，呼籲中央能夠正視民意，收回成命，暫緩實施。

農民 馬文君

延伸閱讀

中市府標售抵費地挨批炒地 盧秀燕：市政工作沒錢萬萬不能

影／今晨出發太平島考察 馬文君：展現捍衛主權決心

立院太平島考察團清晨出發 馬文君：展現捍衛主權決心

520前登太平島遭綠營痛罵 馬文君2句話回應

相關新聞

指民眾家裡沒電絕大多數是「跳電」 卓榮泰：台灣從未發生缺電性大斷電

行政院長卓榮泰今天說，非核家園是一種價值，政府會依法朝向目標，失去價值宛如生命失去意義，「家裡沒電絕大因素都是跳電」，台...

總統府明將提名考試院長周弘憲、副院長許舒翔 黨政人士曝原因

總統府明天將舉行記者會，公布第14屆考試院正副院長及委員提名人選，隨後將送咨文至立法院。這是賴清德總統就任後，首次送交國...

卓榮泰拜會民眾黨：相信人民樂意看到行政、立法良善互動

行政院長卓榮泰明天首次施政報告，連兩天馬不停蹄，昨天拜會立法院長韓國瑜、民進黨團、國民黨團，今天再拜會民眾黨團。卓榮泰重...

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任。據了解，這個警察局長人事，內政部長劉...

埃及稱台灣是中國不可分割一部分 外交部嚴正駁斥

外交部今天表示，中國國家主席習近平29日會晤埃及總統塞西（AbdelFattah al-Sisi），雙方發表「關於深化全...

在野黨不杯葛 卓榮泰31日可望順利上台報告

新任行政院長卓榮泰31日將率同各部會首長赴立法院進行施政方針報告並備質詢，國民黨團、民眾黨團等在野黨，目前未傾向杯葛，卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。