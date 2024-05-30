國土計畫法最高罰千萬 馬文君：對弱勢農民開刀

國土計畫法引起各地民眾反彈，台中市長盧秀燕認為，國土計畫法提高刑責、天價罰金及檢舉制度，要求中央慎思，別把責任推給弱勢農民。立委馬文君今天表示，國土計畫法已有雲林、南投議員反彈，中央若強推，只會有越來越多人加入反對行列，絕對不能強推，呼籲中央收回成命，暫緩實施。

國土計畫法明年5月實施，今年6月底縣市政府需把國土功能分區圖送交內政部，讓民眾更加不安，質疑功能分區大多套用30年前舊圖資，不符合現狀，尤其土地被限縮使用，居住、發展都更困難，可能造成更多農地荒廢。

台中市長盧秀燕表示，「國土計畫法下，農地將被限縮使用，包括加嚴刑責、提高天價罰金及檢舉制度等」，是把責任推給弱勢農民。

馬文君說，國土法對弱勢農民，把國土保育責任推給農民，還設立天價罰款，從6至30萬元提高至最高1000萬，與12年徒刑，還納入「民眾檢舉獎勵機制」。日前已有雲林縣議員群起抗議，南投縣議會也要求分區圖送交內政部前要先向議會報告，如今又有台中市議員加入反對。

馬文君說，國土法若強推，只會有越來越多人加入反對行列，呼籲中央能夠正視民意，收回成命，暫緩實施。