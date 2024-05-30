接見片山和之 卓榮泰：盼日本助台灣加入CPTPP

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人，卓榮泰感謝日本對台灣的幫助即發聲。卓榮泰表示，台灣國際處境艱難，希望日本能給台灣更多協助，幫忙台灣參與國際組織，例如「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，讓台灣可以在國際上為自己發聲，並為世界盡一份責任與心力。

卓榮泰今天下午接見片山和之和總務部長柿澤未知和總務部長柿澤未知。卓榮泰感謝日本政府及人民長期對台灣的付出與協助，包含在疫情期間捐贈台灣第一批疫苗，，並在許多重要的國際場域中，日本政府多次重申維持台海和平穩定是國際社會共識，讓台灣人民在艱難的國際處境中，獲得極大的安慰。

卓榮泰表示，花蓮地震後岸田文雄第一時間對台灣災民表達關懷與慰問，日本外務大臣上川陽子也宣布捐贈台灣100萬美元協助賑災，形成善的循環。他再度表示由衷感謝。

卓榮泰表示，台日雙方人民交流已獲致相當不錯的進展，面對台灣外交處境長期艱困，以及加入國際多邊貿易組織的障礙等挑戰，至盼片山代表協助爭取日本政府給予台灣更多協助，使台灣順利加入CPTPP等國際組織。

卓榮泰表示，日本是台灣人民最喜歡出遊的國家，每年前往日本旅遊的台灣遊客為數眾多，去年在日本當地消費的金額更是名列第一。院長期盼更多日本旅客能前來台灣，享受各式美食，相信在台日雙方加強合作交流下，將有助於促進區域和平穩定、雙邊經濟發展。

片山和之表示，卓榮泰肩負重要且艱辛的任務，尤其面對單一政黨未過半的國會，執政黨必須與在野黨建立穩定良好的關係，他對於卓院長能保持冷靜態度、重視朝野對話、協調及溝通，深感佩服，也相信卓院長必能克服困難、促進團結，創造更光榮、和平、穩定、民主的台灣社會。

片山和之指出，日台雙方不僅共享基本價值，在遭逢自然災害、困難時，雙方政府與人民亦立即提供彼此溫暖的慰問和捐款，形成善的循環。前總統蔡英文執政時，雙方在經濟、文化、民間交流等各方面都有相當大進展，而台海和平穩定，也是日台共同面對的課題，任何一方都不能用武力片面地改變台海現狀。

片山和之提到，520賴清德總統就職當日，約有170名日本人參與相關就職活動，其中包括31名日本國會議員，顯示日本相當重視對台關係。賴總統就職演說內容，也令他留下深刻印象，希望台灣誠如賴總統所言，成為民主世界的MVP。

片山和之強調，台灣需要世界，世界也需要台灣，尤其台灣對日本而言，是重要且必要的夥伴和朋友，至盼在賴總統執政下，日台關係持續發展，更上層樓。