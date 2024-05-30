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黨籍議員質疑警察抓酒駕惹議 民眾黨：零容忍態度不變

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨台東縣議員陳宏宗。記者尤聰光／攝影
民眾黨台東縣議員陳宏宗。記者尤聰光／攝影

民眾黨台東縣議員陳宏宗先前質詢酒駕議題，提及警察執法應看程度兼顧情與理，說法引發外界爭議。民眾黨今天強調，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期望能夠達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果，對於酒駕零容忍的態度不變，絕對會從自身做起具體落實。

陳宏宗昨天在台東縣議會質詢時表示，「酒駕確實不應該，但執法也應看程度，兼顧情與理，而非一逮到酒測超標就見獵心喜，馬上開罰單，令農民、工人家庭陷入悲慘」。台東縣長饒慶鈴回應時則脫口說出，「年輕警員不受教」，相關言論引發外界爭議。

民眾黨今天透過聲明指出，有關陳宏宗在議會質詢時談及酒駕議題，民眾黨對於酒駕態度明確，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期望能夠達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果。

民眾黨表示，對於問政內容引發外界討論，陳宏宗的原意是要為基層員警發聲，不希望員警為了績效而疲於奔命，然過援用的例子引發爭議，並非陳宏宗員質詢本意，期盼外界諒解。

民眾黨重申，對於酒駕零容忍態度不變，也以實際行動落實在「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」規定當中，絕對會從自身做起，具體落實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣民眾黨 酒駕 陳宏宗

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