快訊

黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

方仰寧失之交臂！台北市警察局長出爐 由副署長李西河接任

蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

北市警察局長張榮興升任警政署長後，北市警察局長人選未定，據了解，內政部提供北市長蔣萬安兩位人選，分別是警專校長方仰寧、及現任警政署副署長李西河，據了解，蔣萬安圈選方仰寧接任北市警局長，不過傳出內政部將強推李西河出任警察局長。

熟悉警界人士認為，儘管警政一條鞭，不過內政部送出兩位人選讓市長蔣萬安圈選，僅管蔣萬安對李西河這個人選沒有意見，但最後警察局長非蔣萬安圈選的人選，的確會對這樣的結果有點意外。

根據過去往例，台北市警察局長人選，都會由市長與內政部共同商議，蔣萬安昨天也對外表示，他有告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務；更重要也一定要有交通專才，符合今年的交通安全年目標；也要符合他走動式管理精神。

媒體昨天也問蔣萬安，曾經擔任過交通大隊長、中正一分局長的方仰寧，是否是適當人選？蔣當時表示，他都已經很清楚表達他屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。不過據了解，內政部將推李西河出任北市警察局長。

內政部 北市 張榮興 方仰寧 蔣萬安 警察

延伸閱讀

北市警察局長就是「他」？蔣萬安訂出3條件 這2天內定案

相關新聞

指民眾家裡沒電絕大多數是「跳電」 卓榮泰：台灣從未發生缺電性大斷電

行政院長卓榮泰今天說，非核家園是一種價值，政府會依法朝向目標，失去價值宛如生命失去意義，「家裡沒電絕大因素都是跳電」，台...

總統府明將提名考試院長周弘憲、副院長許舒翔 黨政人士曝原因

總統府明天將舉行記者會，公布第14屆考試院正副院長及委員提名人選，隨後將送咨文至立法院。這是賴清德總統就任後，首次送交國...

接見片山和之 卓榮泰：盼日本助台灣加入CPTPP

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人，卓榮泰感謝日本對台灣的幫助即發聲。卓榮泰表示，台灣國際...

黨籍議員質疑警察抓酒駕惹議 民眾黨：零容忍態度不變

民眾黨台東縣議員陳宏宗先前質詢酒駕議題，提及警察執法應看程度兼顧情與理，說法引發外界爭議。民眾黨今天強調，絕對秉持酒駕零...

蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外

原北市警察局長張榮興升任警政署長後，北市警察局長人選未定，據了解，內政部提供北市長蔣萬安兩位人選，分別是警專校長方仰寧、...

2050淨零轉型 內政部將建立國家公園碳收支帳

花蓮地震導致太魯閣國家公園嚴重受創，內政部今天指出，根據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸。國家公園署將積極規畫在各國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。