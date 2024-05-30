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蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外
原北市警察局長張榮興升任警政署長後，北市警察局長人選未定，據了解，內政部提供北市長蔣萬安兩位人選，分別是警專校長方仰寧、及現任警政署副署長李西河，據了解，蔣萬安圈選方仰寧接任北市警局長，不過傳出內政部將強推李西河出任警察局長。
熟悉警界人士認為，儘管警政一條鞭，不過內政部送出兩位人選讓市長蔣萬安圈選，僅管蔣萬安對李西河這個人選沒有意見，但最後警察局長非蔣萬安圈選的人選，的確會對這樣的結果有點意外。
根據過去往例，台北市警察局長人選，都會由市長與內政部共同商議，蔣萬安昨天也對外表示，他有告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務；更重要也一定要有交通專才，符合今年的交通安全年目標；也要符合他走動式管理精神。
媒體昨天也問蔣萬安，曾經擔任過交通大隊長、中正一分局長的方仰寧，是否是適當人選？蔣當時表示，他都已經很清楚表達他屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。不過據了解，內政部將推李西河出任北市警察局長。
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