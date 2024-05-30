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2050淨零轉型 內政部將建立國家公園碳收支帳

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長劉世芳、次長董建宏於今在部務會報後舉行記者會說明。圖／內政部提供
內政部長劉世芳、次長董建宏於今在部務會報後舉行記者會說明。圖／內政部提供

花蓮地震導致太魯閣國家公園嚴重受創，內政部今天指出，根據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸。國家公園署將積極規畫在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。崩塌地區後續也應以地質調查精算新崩塌面積，評估適地適種進行植生復育，回復自然碳匯功能。

內政部長劉世芳於今在部務會報，聽取國家公園署「推動新一代的國家公園系統」報告。劉世芳表示，國家公園、濕地與海岸是臺灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，未來必須在我國2050淨零轉型上，扮演更為積極的角色。

劉世芳表示，受0403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，根據衛星影像估算碳匯損失約3821公噸。因此，除了全力修復園區受損公共設施，對於震災造成當地森林大面積崩塌，國家公園署也應積極規畫在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

至於崩塌地區，後續也應以地質調查精算新崩塌面積，評估適地適種進行植生復育，回復自然碳匯功能。

劉世芳說，國家公園、濕地與海岸是台灣2050淨零轉型最關鍵的自然碳匯吸存區域，也是重要的藍碳（鹽沼、紅樹林、海草床）種源庫與復育基地。國家公園署應透過科學研究，進行不同類型濕地自然碳匯基礎調查，建立基線資料，以納入國家溫室氣體清冊報告做為增匯基礎；並以生物多樣性為前提，建立國家公園碳收支帳，擬定增匯減碳策略。

內政部 劉世芳 太魯閣國家公園

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