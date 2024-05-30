指民眾家裡沒電絕大多數是「跳電」 卓榮泰：台灣從未發生缺電性大斷電

行政院長卓榮泰今天說，非核家園是一種價值，政府會依法朝向目標，失去價值宛如生命失去意義，「家裡沒電絕大因素都是跳電」，台灣從未發生缺電導致的大斷電，「不會達到那個地步」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，卓榮泰身為行政院長，當然可以表明政策立場，但比較像是在教育大眾，「行政院長講這樣的話有失身分。」

立法院會明天將邀請新任行政院長卓榮泰，率同各部會首長列席進行施政方針報告。按照慣例，卓榮泰率領行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，陸續前往立法院拜會立法院長韓國瑜及朝野黨團，黃國昌今天下午率領多位民眾黨接待卓榮泰一行。

卓榮泰在開場白直言，「真的來到這裡，遇到的不是老朋友，就是老朋友的朋友，所以非常親切」，新內閣才就任10天，很多事情都很生疏，還在盡量了解狀況，然而明天就要到立法院備詢，希望能夠代表政府向國人表達，未來要如何落實賴清德總統的國家希望工程，還有健康台灣的治國理念，進而擘劃短中長期的工作目標。

民眾黨立委黃珊珊、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、張啟楷等人，陸續提出各自關注的議題與法案進度，卓榮泰在回覆時笑說，「請問總召，這是明天的題目，還是今天的答案？如果是明天的題目，我們趕快回去準備。」

卓榮泰表示，行政院前院長陳建仁擬定的政策，現在的行政團隊就是負責承接，除非發生重大的理由轉變，否則就是按照既有的方向進行，「政府是延續的，政策也是延續的，如果沒有重大理由，我們要做出改變，就必須說服多方人的意見。」

卓榮泰說，台灣是產業經濟鏈的重要角色，因此必須向全世界承諾，「我們有安全穩定的供電」，全力發展綠能是一條途徑，而邁向非核家園就是一種價值，政府會依法朝向目標，「我們如果失去了價值，就像生命會失去意義」，至於家裡沒電有很多原因，包括跳電、停電、限電及斷電，絕大多數都是跳電，沒有修好就是電網不夠有韌性。

卓榮泰還說，限電屬於預告性，台灣很少發生，施工的停電也是預告性，那是不得已要施工才停電，「但是沒有發生缺電的大斷電，我們保證不會那樣做，不會達到那個地步」，政府有能力把影響降到最低，不會侵害人民跟產業的生產方便，「這是我該努力的地方。」

不過，黃國昌會後受訪時表示，卓榮泰今天前來拜會民眾黨團，黨團成員都是以禮相待，「行政院長講這樣的話，有失身分」，好像是在教育台灣社會大眾，依然堅稱是跳電沒有缺電，卓榮泰作為行政院長，當然可以表明政策立場，但是從2017年蔡政府提出韌性電網，政府到今天還在講韌性電網，大家就會想過去7年都在幹嘛。

張啟楷則說，政府要提供安全穩定的供電，希望他們真的能夠說到做到，而不是只有片面之言，或者只是吹哨子壯膽。