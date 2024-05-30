柯建銘遭檢舉在閣揆室抽菸…北市衛生局曝「收到舊照」 請黃國昌提供照片
立法院民進黨團總召柯建銘遭檢舉在立院的行政院長休息室抽菸，主管機關的台北市衛生局長陳彥元今天赴議會備詢時表示，目前衛生局已發函，請立法院或立委黃國昌辦公室提供檢舉照片，再請當事人說明，再做最後的開罰，依法可罰2千到1萬元罰鍰。
國民黨北市議員鍾小平今天質詢時指出，柯建銘供稱，如果黃國昌想要一起抽菸，很樂意一同分享民主概念，甚至要求北市長蔣萬安是想競選總統的人，這段時間最好不要講話，安靜比較沒事。他批，「請問立院行政院長休息是吸菸區嗎？北市府該罰就要罰，還給台北市美好空間。」
蔣萬安表示，絕對是依法行政，菸害防制法是在立法院訂定，依法執法是天經地義，北市會去詢問、搜集各方意見，確認後有違法該罰就要罰，毋枉毋縱。
陳彥元表示，目前收到的檢舉照片是多年前，並非這次事件，目前衛生局發函，請立法院或黃國昌辦公室提供檢舉照片，再請當事人說明，之後決定是否該罰，依照慣例，當事人通常是書面方式說明。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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