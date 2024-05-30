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卓揆明施政報告端國家希望工程、依法邁向非核家園

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰明天將進行任內首次施政報告，政院人士表示，施政報告將鎖定「行動創新」與「國家希望工程」，包含五打七安、花蓮震災、穩定供電、數位轉型等，能源方面，將在2030年投入9000億元預算，希望引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰華為綠色成長契機，並將「依法朝向非核家園邁進」。

政院人士表示，施政報告將詳細八大「國家希望工程」。其中較重要的是卓榮泰上任以來不斷強調的「五打七安」，他承諾會不遺餘力打擊黑金槍毒，在最短時間內實施新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，也會透過建置打詐通報查詢網等立即可做的行政措施，全面提昇打詐量能，希望立法院能儘速通過打詐四法。

政院人士表示，「七安」包含治安、食安、道安、公安、校安、居安、資安，希望能守護安定的公益社會。尤其卓榮泰上任十天，第一個簽署的公文就是「前瞻基礎建設」的食品安全建設計畫，預計會擴大投入74億元。

另外，政院也會挹注400億元，推動道安中長程計畫，希望可以落實行人交通安全設施條例與地方合作，達成2030年減少行人死亡率50％，邁向2050年行人零死亡目標，充分保障行人安全。

針對花蓮賑災復原重建，卓揆也將提到，行政院將整體重建經費提高到近300億元，希望讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷、租金補貼、振興產業紓困等，也要求各單位要徹底執行重建方案，也要主動出擊。

政院人士表示，卓榮泰特別指示危老重建輔導團、花蓮重建辦公室，要主動向民眾說明，協助辦理最合適的補助措施和計畫，「希望能更主動向民眾說明，不只是辦公室等民眾來」。

在確保穩定供電方面，卓揆將提到，未來推動數位與綠色產業雙軸轉型。為邁向2050淨零轉型，政府將在2030投入9000億元預算，希望引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰化為綠色成長契機。並會推動第二次能源轉型，將「確保供電穩定跟安全」作為最高目標，依法朝向非核家園邁進，建構智慧共享多元綠能。

另外，數位與綠色產業雙軸轉型也是重點，將透過綠色金融、科技創新、碳定價、市場機制等引導產業低碳轉型，發展綠色製造跟循環經濟。

政院人士表示，基於憲政運作，卓揆希望找到符合憲法跟國家利益最大公約數，希望透過憲政運作過程，讓立法院再次檢視法案；透過民主對話，回應公民社會跟各界訴求，捍衛憲政程序，找出符合憲法與國家利益最大共識，期盼行政院跟立法院創造朝野和解共生新社會，打造兩岸和平共榮新局面，邁向世界合作共贏新時代。

前瞻基礎建設 卓榮泰 氣候變遷 租金補貼 非核家園

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