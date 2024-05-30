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憂窮困長者沒錢看醫生 張嘉郡提修法：補助65歲以上健保費

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

台灣老年人口迅速增長，明年將步入超高齡社會，各縣市之間的長者健保費補助仍存有不公平的貧富落差。國民黨立委張嘉郡提出「老人福利法第22條」修正草案，在排富的前提之下，65歲以上長者的健保費統一由中央補助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日初審張嘉郡提出的「老人福利法第22條」修正草案。張嘉郡表示，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及基隆市對65歲以上長者提供健保費補助，但其他縣市地區的就無法享受同樣的待遇。

張嘉郡指出，這樣的差異，導致老年人福利保障的不公平，也有違憲法第7條的平等原則，不能因為縣市政府的財政問題，讓長者承擔不平等待遇。

為了解決此問題，張嘉郡提案由中央政府統一補助全國65歲以上長者的健保費，但設有排富條款，排除補助綜合所得稅率超過20%以上的長者。

張嘉郡認為，此修法通過後，能夠確保所有長者都能夠平等地享受此福利，還能夠減少因地方財政能力差異所帶來的不公平現象。

張嘉郡指出，衛福部備有「因應超高齡社會對策方案」，但針對長者的健保補助費用，但透過修法解決是最公平且最有保障的方式。

張嘉郡強調，修法通過有助於建立更公平、合理和可持續的老人福利制度，促進社會的穩定與和諧，以保障所有長者的基本權益，實現我們對社會公平和正義的承諾。

保費 健保 張嘉郡 衛福部

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