卓揆明施政報告：促進兩院合作 推動「國家希望工程」
行政院長卓榮泰明天首度到立法院進行施政報告並備詢。卓榮泰今天在行政院會表示，明天是「行動創新AI內閣」首次到立法院進行施政方針報告並備詢，行政團隊會依循施政藍圖，按短、中、長期規畫，逐步推動「國家希望工程」的各項政策及計畫，凡是對國家有益、造福人民的政策，行政團隊都會堅守價值，勇敢捍衛人民的權益。
卓榮泰表示，明日是「行動創新AI內閣」首次到立法院進行施政方針報告並備詢，這是行政院與立法院良善互動的新開始，請行政團隊做好充分準備，共同努力，依循施政藍圖，按短、中、長期規畫，逐步推動「國家希望工程」的各項政策及計畫。
卓榮泰強調，賴清德總統委以行政團隊重任，人民對新政府有高度期待，因此請各部會首長務必秉持專業，誠懇溝通，全力以赴來促進行政院及立法院之間的合作，凡是對國家有益、造福人民的政策，都必須堅守價值，勇敢捍衛人民的權益。
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