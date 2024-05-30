【重磅快評】賴清德開小門 忘了禁團令才是關鍵

行政院公布兩岸觀光旅遊政策，針對旅行社組團赴陸後天到期，「政府決定，113年6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行」；陸委會則說，組團社赴陸是盡量務實的釋出善意。其實，在業者眼中，賴政府雖改變了蔡政府的決定，但充其量只是一劑安慰劑，禁團令才是最大的關鍵。

行政院發言人陳世凱表示，針對旅行社組團赴陸，政府原宣布執行到5月31日為止，但考量有一定數量的旅行團未能於5月前及時付諸執行，為維護旅客及業者權益，政府決定6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行」；交通部長李孟諺也說，6月1日後會適度開放赴陸團客，所謂「適度開放」，即原來已規畫成團的旅行團，6月1日以後還是可以出團。

陳世凱口中的「政府決定」，其實橫跨蔡政府及賴政府。今年二月間，蔡政府祭出禁團令，原因是兩岸關係急凍，蔡政府要求業者自2月7日起不得招攬前往大陸的旅行團，以避免衍生旅遊糾紛。針對已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。

蔡政府一刀切，嚴令業者2月7日以後不得招攬前往大陸的旅行團。但賴政府今天宣布，決定113年6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行，看似大動作，但前進一步，又退一步，還是回到原點，禁團令還是6月上路了。

賴政府今天的宣布雖稱不上朝令夕改，但是政府前後兩個決定，確實讓業者難以適從。守規矩的業者2月7日以後怕被罰，自然不敢招攬赴陸團客，但肯定有投機業者繼續偷跑，結果今天變成2月7日以後招攬的團客「可以繼續執行」，甚至今天起到6月1日還可以光明正大招攬，這是什麼樣的決策品質？

賴政府政策急轉彎，原本三申五令2月7日以後業者不得招攬大陸旅行團，以免衍生旅遊糾紛， 如今突然又開了小門，難道不會有新的糾紛產生？如果政府有關心國人旅行消費權益，就不應視而不見。

行政院長卓榮泰表示，目前規劃讓已排定6至9月赴陸的旅行團，共計約1000團、每團約20多人，仍可出團。如果這2萬人都是2月7日以前招攬的旅客，問題自然不大，但情況真是如此嗎？2月7日到6月1日以自由行等名義招攬的旅客到底有多少？交通部有確切掌握嗎？

蔡政府祭出對大陸的禁團令，賴清德總統就職時宣布兩岸交流可從重啟觀光開始，業者第一個觀察點是賴政府是否會在6月1日前解除禁團令，結果賴政府只是為2月7日以後偷跑的業者開小門；交通部長李孟諺透露，6月10日福建踩線團抵馬祖，會視陸方是否有善意回應會再討論解除禁團令，這應是業者對賴政府的第二個觀察點。

520之後，兩岸持續互探虛實，我方宣布「舊團」仍可出發和陸方只將開放福建旅客到馬祖團體旅遊，其實是半斤八兩。只是我方犧牲了決策品質及威信，卻無法解決問題，如果賴政府的思維及作法不改，逼業者走上街頭，只是遲早的事。