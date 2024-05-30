快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

指警察逮到酒測超標就「見獵心喜」…黨籍議員質詢酒駕惹議 民眾黨回應了

中央社／ 台北30日電
民眾黨台東縣議員陳宏宗。圖／聯合報系資料照
民眾黨台東縣議員陳宏宗。圖／聯合報系資料照

民眾黨台東縣議員陳宏宗質詢酒駕議題時表示，警察執法應看程度，兼顧情與理，說法引發外界爭議。民眾黨今天強調，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果。

媒體報導，陳宏宗昨天在台東縣議會質詢時表示，酒駕確實不應該，但執法也應看程度，兼顧情與理，而非一逮到酒測超標就見獵心喜，馬上開罰單，令農民、工人家庭陷入悲慘。台東縣長饒慶鈴回應時脫口說出「年輕警員不受教」，相關言論引發外界爭議。

民眾黨今天透過聲明指出，有關陳宏宗於議會質詢時談及酒駕議題，民眾黨對於酒駕態度明確，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果。

民眾黨強調，陳宏宗原意是要為基層員警發聲，不希望員警為了績效而疲於奔命，然過程中援用的例子引發爭議，非陳宏宗質詢本意，盼外界諒解。

民眾黨重申，對酒駕零容忍態度不變，也以實際行動落實在「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」規定中，絕對會從自身做起，具體落實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣民眾黨 酒駕 陳宏宗

延伸閱讀

台東縣長饒慶鈴滿意度破7成 首奪「五星級」封號

相關新聞

指警察逮到酒測超標就「見獵心喜」…黨籍議員質詢酒駕惹議 民眾黨回應了

民眾黨台東縣議員陳宏宗質詢酒駕議題時表示，警察執法應看程度，兼顧情與理，說法引發外界爭議。民眾黨今天強調，絕對秉持酒駕零...

賴政府不棄非核神主牌 產業人士入閣依舊只能拿香跟拜

新任國發會主委劉鏡清日前表示，他個人不排斥核能，然而，時隔48小時，5月30日上午劉鏡清在立法院經濟委員會備詢時卻說，長期來說非核家園政策沒有變。劉鏡清的改口，透露出綠營的非核神主牌是一座如此難以跨越的大山，也凸顯在民進黨執政下，不管總統姓蔡或姓賴，從能源政策的「理性看待」到「理性決策」，距離竟是如此遙遠。

被檢舉在閣揆室吸菸…柯建銘嗆沒民主素養人「恬恬」 蔣萬安一笑置之

民進黨立院黨團總召柯建銘在立院閣揆室吸菸被檢舉，台北市長蔣萬安證實北市衛生局接獲檢舉，若違法就開罰。柯建銘昨天嗆蔣萬安「...

【即時短評】赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

賴政府上台後兩岸交流有如諜對諜，就職演說「互不隸屬」、「中國」等用詞激怒的中國大陸，卻又期盼在對等前提開放陸客、陸生，如...

開放舊團赴陸 陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

行政院院會公布最新兩岸觀光旅遊政策，「禁團令」未解除，但6月1日前規劃的舊團仍可繼續執行，並將滾動檢討。對於此舉能否解讀...

赴陸禁團令有轉圜 ？交長：6月1日起循序、對等「適度開放」

赴陸「禁團令」6月恢復，觀光業原希望新政府上台後能夠放寬，交通部長李孟諺昨天表示6月後仍禁止攬客。李今天赴宜蘭考察交通建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。