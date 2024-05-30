被檢舉在閣揆室吸菸…柯建銘嗆沒民主素養人「恬恬」 蔣萬安一笑置之

民進黨立院黨團總召柯建銘在立院閣揆室吸菸被檢舉，台北市長蔣萬安證實北市衛生局接獲檢舉，若違法就開罰。柯建銘昨天嗆蔣萬安「沒有民主素養的人，這段期間最好『恬恬 (台語不要講話)』，比較沒代誌」，蔣萬安今天赴議會總質詢，被問及柯建銘要他「恬恬」。蔣萬安一開始僅哈哈哈笑三聲，媒體追問「難道您真的就『恬恬』？」蔣萬安再一笑置之，僅回謝謝。

另外，民進黨政策會執行長王義川日前於節目上用手機訊號的定位分析在外面抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等。民進黨立委林楚茵則反要求地方首長，也應該要說明是否有監控人民？蔣說，台北市舉辦活動，不管是跨年或台北燈會，都是掌握人數或人次，這個部分都有去識別化，都不會掌握個資。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體也堵訪蔣，台北市警察局長人選何時確定？蔣萬安說，警察局長人選，都有跟內政部溝通，內政部給他幾個人選，他最後圈選決定一位，最後人事公布還是以內政部為主。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康