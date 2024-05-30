談在野特偵組 傅崐萁：集在野之力清查過去8年弊案

國民黨團總召傅崐萁日前提出要成立在野特偵組。他今天表示，沒有要回復國家司法體制的特偵組，也不是要拿政府的錢來成立一個組織，而是所有在野黨一起集思廣益，以眾人力量清查過去8年所有的弊案。

傅崐萁在立法院接受媒體聯訪時說，這次在修法過程中，包括民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團總召黃國昌帶領民眾黨在立法院盡心盡力，才能夠讓國會改革相關的聽證、調查、國情報告等能夠順利通過，民眾黨付出相當大的力量。

媒體提問，國會職權修法三讀通過，傅崐萁28日拋出未來藍白將成立在野特偵組查弊案，但柯文哲昨天在民眾黨中央委員會後接受媒體訪問時則說，他在選舉時就反對設特偵組，法律應有一致性與公平性，沒有說大官要另外一群人來辦，民眾黨反對設特偵組。傅崐萁對此回應媒體，「請不要曲解柯主席的意思」。

傅崐萁表示，並沒有要回復國家司法體制的特偵組，也不是要拿政府的錢來成立一個組織，而是所有在野黨一起集思廣益，以眾人力量清查「過去8年所有的弊案」，這就是在野特偵組，人人都可以成為在野特偵組，就是要查弊案，就這麼簡單。

另外，媒體也問及，行政院長卓榮泰昨天拜會國民黨團時，傅崐萁提及，將隆重邀請總統賴清德到立法院做國情報告，一定會以禮相待，不管屆時賴總統要即問即答、一問一答、統問統答或只說不答，國民黨團都尊重。不過，多名國民黨立委今天表示，這只是傅崐萁的個人意見。

對於部分國民黨立委堅持總統國情報告一定要即問即答，傅崐萁回應媒體，「沒有關係，黨內弟兄姐妹，我們沒有問題。」

傅崐萁說，國民黨一直釋出善意，希望一起寫歷史，希望賴總統把握歷史定位，在此關鍵時刻，能夠到國會來，展現高度，也能夠讓立委用任何的形式跟總統溝通，讓民眾了解賴總統要把台灣帶到何種方向去。