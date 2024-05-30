快訊

又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店

評／赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

日本iPhone將加入「個人編號卡」功能 網氣炸隱私外洩：岸田是賣國賊

談在野特偵組 傅崐萁：集在野之力清查過去8年弊案

中央社／ 台北30日電

國民黨團總召傅崐萁日前提出要成立在野特偵組。他今天表示，沒有要回復國家司法體制的特偵組，也不是要拿政府的錢來成立一個組織，而是所有在野黨一起集思廣益，以眾人力量清查過去8年所有的弊案。

傅崐萁在立法院接受媒體聯訪時說，這次在修法過程中，包括民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團總召黃國昌帶領民眾黨在立法院盡心盡力，才能夠讓國會改革相關的聽證、調查、國情報告等能夠順利通過，民眾黨付出相當大的力量。

媒體提問，國會職權修法三讀通過，傅崐萁28日拋出未來藍白將成立在野特偵組查弊案，但柯文哲昨天在民眾黨中央委員會後接受媒體訪問時則說，他在選舉時就反對設特偵組，法律應有一致性與公平性，沒有說大官要另外一群人來辦，民眾黨反對設特偵組。傅崐萁對此回應媒體，「請不要曲解柯主席的意思」。

傅崐萁表示，並沒有要回復國家司法體制的特偵組，也不是要拿政府的錢來成立一個組織，而是所有在野黨一起集思廣益，以眾人力量清查「過去8年所有的弊案」，這就是在野特偵組，人人都可以成為在野特偵組，就是要查弊案，就這麼簡單。

另外，媒體也問及，行政院長卓榮泰昨天拜會國民黨團時，傅崐萁提及，將隆重邀請總統賴清德到立法院做國情報告，一定會以禮相待，不管屆時賴總統要即問即答、一問一答、統問統答或只說不答，國民黨團都尊重。不過，多名國民黨立委今天表示，這只是傅崐萁的個人意見。

對於部分國民黨立委堅持總統國情報告一定要即問即答，傅崐萁回應媒體，「沒有關係，黨內弟兄姐妹，我們沒有問題。」

傅崐萁說，國民黨一直釋出善意，希望一起寫歷史，希望賴總統把握歷史定位，在此關鍵時刻，能夠到國會來，展現高度，也能夠讓立委用任何的形式跟總統溝通，讓民眾了解賴總統要把台灣帶到何種方向去。

傅崐萁 民眾黨 特偵組

延伸閱讀

總統國情報告模式藍營有雜音　綠委堅持不能即問即答

國台辦批戰爭推手 傅崐萁：賴清德勿再抵觸憲法

堅持廢監察院？ 傅崐萁：會讓肥貓院不再浪費民脂民膏

賴清德國情報告只說不答有雜音 傅崐萁：黨內沒問題

相關新聞

【即時短評】赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

賴政府上台後兩岸交流有如諜對諜，就職演說「互不隸屬」、「中國」等用詞激怒的中國大陸，卻又期盼在對等前提開放陸客、陸生，如...

「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策。針對禁團令將於5月31日到期，行政院發言人陳世凱宣布，「政府決定，113年...

年底前再見斷交？林佳龍：中共一定會出手

外交部長林佳龍新上任，今首度至立法院備詢。有立委問及，年底以前有沒有可能再面臨友邦斷交警訊？林佳龍表示，中共一定會出手，...

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪...

賴清德送暖五月天 台派圈跳腳 「有人挺有人罵」

天團五月天、天后蔡依林日前在中國大陸開演唱會時，說出「我們中國人」、「我們中國南昌」，網路上有不少人揚言退粉、抵制。賴清德總統日前被問到這個問題時，指台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，他都感到非常不捨，呼籲粉絲應更給予諒解、體諒。賴清德想要扮演「暖男」，發言卻意外的在「台派」圈子內生波，為何同為台派，有學者批賴「愚蠢」，也有台派為賴清德緩頰？

開放舊團赴陸 陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

行政院院會公布最新兩岸觀光旅遊政策，「禁團令」未解除，但6月1日前規劃的舊團仍可繼續執行，並將滾動檢討。對於此舉能否解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。