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傅崐萁提成立在野特偵組 柯建銘：捨本逐末講空話

中央社／ 台北30日電

針對國民黨團總召傅崐萁拋出未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，台灣民眾黨主席柯文哲表示反對設特偵組，引發討論。民進黨團總召柯建銘今天受訪指出，有具體資料就去檢舉，不要捨本逐末、講空話，愚弄台灣百姓。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁拋出未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案。柯文哲表示，他在選舉時就反對設特偵組，法律應有一致性與公平性，沒有說大官要另外一群人來辦，民眾黨反對設特偵組。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，回應媒體提問。

柯建銘說明，在野特偵組根本搞不下去，請寫出一部在野特偵組組織條例草案給社會大眾看看，而傅崐萁每天抹黑民進黨貪污腐敗，但高端疫苗、雞蛋採購都有當時的時空環境，拿此來造謠抹黑、搞這麼久，「你們並沒有贏得總統」。

柯建銘認為，如果有具體資料就去向檢調檢舉，或是開記者會公開檢舉，不該捨本逐末、講空話，愚弄台灣百姓。

此外，傅崐萁、黃國昌提出要廢除監察院，不過國民黨文傳會主委李彥秀表示，五權分立是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是民眾的期待。

柯建銘質疑，傅崐萁和黃國昌一個鼻子出氣，但國民黨的神主牌怎麼可能被打破。

吳思瑤則指出，從國會擴權法案中可以觀察到，藍白成為台灣最大的詐騙集團，先騙到手在說，而國民黨內部不滿傅崐萁領導的人比比皆是，目前只是在隱忍，即將炸鍋。

民進黨立委王定宇透過影片指出，他贊成把中華民國的五權憲法改為三權分立，這樣比較符合西方民主的政治運作，但傅崐萁、黃國昌只說要廢除監察院，沒提到要廢除考試院，這代表傅崐萁、黃國昌不是要進行嚴肅的憲政改革，而是想把監察委員的權力拿到立委手上，本質還是擴權，這對國家發展極其不利。

傅崐萁 國民黨 柯建銘 特偵組

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