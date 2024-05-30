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評／赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

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【即時短評】赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

聯合報／ 本報記者侯俐安
一名綠營人士表示，他很期待更多的兩岸民間交流、開放陸客來台觀光等，能舒緩中美對峙下、兩岸的緊張情勢。圖／聯合報系資料照片
一名綠營人士表示，他很期待更多的兩岸民間交流、開放陸客來台觀光等，能舒緩中美對峙下、兩岸的緊張情勢。圖／聯合報系資料照片

賴政府上台後兩岸交流有如諜對諜，就職演說「互不隸屬」、「中國」等用詞激怒的中國大陸，卻又期盼在對等前提開放陸客、陸生，如今「禁團令」大限在即，以現今兩岸互不信任氛圍，業者想「全面開放」是奢望，但執政團隊想出「舊團可出發」，卻如同懲罰好學生。

為什麼？「禁團令事件」始於2月7日，當時交通部原本要在3月1日解除疫情以來的台灣赴陸旅遊禁令，卻因1月13日總統大選後氛圍急轉直下，諾魯與我斷交、大陸片面改變M503航路為由，急轉彎要求2月7日起停止招攬前往大陸旅行團

當時觀光署原句是這麼說的，「部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1至5月31日間的團體，仍可出團，但不可再販售」，並稱「6月1日之後的團體不能出團，請業者跟消費者合議取消出團」。

近來隨著5月31日將至，業者引頸期盼會有政府會有「好消息」，許願政府會宣布5月31日後的禁令取消，等來的卻是「舊團可出發」。觀光署推估有2萬人將在6月後出發，但早已宣布「不能出團」，為何有這2萬人？

觀光署的說法是，「2萬人」的數字，是2月7日以前旅行社統計「有意在6月1日後出團的人數」。觀光署長周永暉今天在行政院會後記者會表示，「旅行社可以大方一點，有併團、調整的，都可以處理」。

但這出現兩個盲點，第一，任何旅客在訂了6月以後的旅行團，看到政府宣布「6月後不能出團」，正常來說應該會轉向其他國家或調整時間吧？這樣2萬人真的準嗎？第二，若業者在2月7日至5月31日私下攬客，雖有1萬到5萬元罰則，但有多少人被罰？

今天是5月30日，當政府公布「舊團可出發」後，業者若今明天私下攬客，政府真的能判別嗎？所謂的「舊團」，又有多少是在2月7日之後招攬的客人，這次開放，對2月7日後不攬客的業者來說，豈不是「懲罰好學生」。

事實上，業者私下攬客早就已經不是新聞，早在疫情之後，旅遊業者「掛羊頭賣狗肉」，以「自由行」、「機加酒」為名包裝，並寫上「建議行程」，實際上仍是團遊行程，由台灣旅行社接客、大陸地接社接手，損失的是旅客保險打折。

蔡政府和賴政府有個很大的差異，蔡政府對陸的兩手策略玩得明確，賴政府較像是「上層鷹派、中層鴿派」，在缺乏互信基礎上，必須絞盡腦汁盤點手上可用的橄欖枝，實務面就成了「上有政策、下有對策」，於是產業依舊畸形，旅客與業者成為籌碼，權益依舊懸空。

兩岸關係 旅行團 旅行社 觀光署 陸客

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