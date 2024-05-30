北韓試射彈道飛彈 外交部嚴正譴責
日本防衛省指出，北韓今天上午從內陸地區朝東北方發射數枚彈道飛彈，研判均已落在日本專屬經濟區（EEZ）外。外交部指出，不樂見北韓肆意試射飛彈，並再次對北韓繼續破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。
外交部表示，北韓於台灣時間今天上午5時14分左右，向日本海方向發射十餘枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。
外交部指出，不樂見北韓肆意試射飛彈，並再次對北韓繼續破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。台灣將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家共同合作，遏止威權主義的擴張侵略，維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。
根據韓聯社報導，這是北韓自5月17日時隔13天再度發射彈道飛彈，距離5月27日發射軍事偵察衛星失敗僅3天。
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