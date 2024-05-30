快訊

又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店

評／赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

日本iPhone將加入「個人編號卡」功能 網氣炸隱私外洩：岸田是賣國賊

北韓試射彈道飛彈 外交部嚴正譴責

中央社／ 台北30日電

日本防衛省指出，北韓今天上午從內陸地區朝東北方發射數枚彈道飛彈，研判均已落在日本專屬經濟區（EEZ）外。外交部指出，不樂見北韓肆意試射飛彈，並再次對北韓繼續破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

外交部表示，北韓於台灣時間今天上午5時14分左右，向日本海方向發射十餘枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。

外交部指出，不樂見北韓肆意試射飛彈，並再次對北韓繼續破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。台灣將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家共同合作，遏止威權主義的擴張侵略，維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。

根據韓聯社報導，這是北韓自5月17日時隔13天再度發射彈道飛彈，距離5月27日發射軍事偵察衛星失敗僅3天。

北韓 彈道飛彈 日本

延伸閱讀

來自北韓的「誠意禮物」：裝著糞便的空飄氣球⋯兩韓之間的空中宣傳戰

譴責北韓連射10枚飛彈！美印太司令部呼籲「回歸外交對話」

北韓連2天進行GPS電波干擾！南韓軍方：未影響任何軍事行動

動作頻頻！南韓軍方：北韓今晨發射至少10枚彈道飛彈

相關新聞

【即時短評】赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

賴政府上台後兩岸交流有如諜對諜，就職演說「互不隸屬」、「中國」等用詞激怒的中國大陸，卻又期盼在對等前提開放陸客、陸生，如...

「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策。針對禁團令將於5月31日到期，行政院發言人陳世凱宣布，「政府決定，113年...

年底前再見斷交？林佳龍：中共一定會出手

外交部長林佳龍新上任，今首度至立法院備詢。有立委問及，年底以前有沒有可能再面臨友邦斷交警訊？林佳龍表示，中共一定會出手，...

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪...

賴清德送暖五月天 台派圈跳腳 「有人挺有人罵」

天團五月天、天后蔡依林日前在中國大陸開演唱會時，說出「我們中國人」、「我們中國南昌」，網路上有不少人揚言退粉、抵制。賴清德總統日前被問到這個問題時，指台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，他都感到非常不捨，呼籲粉絲應更給予諒解、體諒。賴清德想要扮演「暖男」，發言卻意外的在「台派」圈子內生波，為何同為台派，有學者批賴「愚蠢」，也有台派為賴清德緩頰？

開放舊團赴陸 陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

行政院院會公布最新兩岸觀光旅遊政策，「禁團令」未解除，但6月1日前規劃的舊團仍可繼續執行，並將滾動檢討。對於此舉能否解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。