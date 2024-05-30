北韓試射彈道飛彈 外交部嚴正譴責

天團五月天、天后蔡依林日前在中國大陸開演唱會時，說出「我們中國人」、「我們中國南昌」，網路上有不少人揚言退粉、抵制。賴清德總統日前被問到這個問題時，指台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，他都感到非常不捨，呼籲粉絲應更給予諒解、體諒。賴清德想要扮演「暖男」，發言卻意外的在「台派」圈子內生波，為何同為台派，有學者批賴「愚蠢」，也有台派為賴清德緩頰？

2024-05-30 14:30