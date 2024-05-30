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開放舊團赴陸 陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱（左二）主持行政院會後記者會，陸委會副主委李麗珍（右）針對兩岸觀光做出說明。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱（左二）主持行政院會後記者會，陸委會副主委李麗珍（右）針對兩岸觀光做出說明。記者侯俐安／攝影

行政院院會公布最新兩岸觀光旅遊政策，「禁團令」未解除，但6月1日前規劃的舊團仍可繼續執行，並將滾動檢討。對於此舉能否解讀為對中國大陸「釋放善意」？陸委會副主委李麗珍表示，520後陸方對我軍演、打壓參與WHA，「組團社赴陸，是盡量務實的釋出善意」。

行政院長卓榮泰今天在院會裁示此案時，表達「期盼中國也能展現相對善意和努力」，對於何謂善意？行政院發言人陳世凱在行政院會後記者會中回應，要由陸委會、國安單位認定。

李麗珍表示，開放舊團赴陸，除了在考量旅客、旅行社權益，做出務實作法，也保留空間，未來看執行情形檢討。

李麗珍指出，「組團社赴陸的部分已經有相當努力，展現一定善意。」尤其520後，陸方對我軍演、打壓台灣參與WHA，「在此情形下，組團社赴陸，是盡量務實的釋出善意」。

李麗珍表示，陸方日前公布將開放福建旅客到馬祖團體旅遊，但有設定一些條件，希望陸方能不要有區域限制，才是兩岸比較健康推動對等、雙邊的觀光旅遊。

李麗珍說，「善意的體現有很多層面，目前為止，都盡量能夠在我們可以主動操之在我們的部分，盡量來努力，後續也要看兩岸互動狀況，配合來做進一步推動」。

李麗珍也公布一份數據，她表示，今年三到五月開放台灣組團赴陸後，經統計，共有11萬團體旅客赴陸，6月開放舊團赴陸，觀光署估計有2萬人將赴陸，但截至目前，大陸來台團體旅遊人數仍是零，希望對岸也能展現善意和努力。

兩岸關係 行政院 觀光 520

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