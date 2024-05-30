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美國路易斯安那州參眾議院 通過友台決議

中央社／ 華盛頓29日專電

第77屆世界衛生大會（WHA）正在舉行，台灣再度被排除在外。美國路易斯安那州參、眾議院接連通過友台決議案，重申將強化台灣與路州雙邊關係，並支持台灣有意義參與國際組織。

路易斯安那州眾議院、參議院分別在20日、29日一致通過該決議。決議由眾議員萊特（Mark Wright）提出。

新聞稿指出，決議內容表達路州參、眾議院持續強化與台灣雙邊關係的意願，支持台、美簽署避免雙重課稅協議、加強民防合作，並紀念台灣關係法立法45週年。

決議支持擴大台灣在全球的角色，支持台灣有意義參與國際組織，如聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），及印太經濟框架（IPEF）。

新聞稿指出，駐休士頓辦事處長蕭伊芳29日赴路州議會接受致意，與路州參議長亨利（CameronHenry）、代理眾議長強生（Michael Johnson）等議員交流。

蕭伊芳在眾議院致詞表示，台灣地小人稠，但在全球扮演重要角色，是第21大經濟體，也是民主燈塔。中國日前以軍事演習恫嚇台灣，值此之際，路州通過支持台灣的決議，深具意義。台灣與美國及路州共享民主、自由的普世價值，期待未來雙邊關係更堅實茁壯。

美國 議員

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