赴陸禁團令有轉圜 ？交長：6月1日起循序、對等「適度開放」

赴陸「禁團令」6月恢復，觀光業原希望新政府上台後能夠放寬，交通部長李孟諺昨天表示6月後仍禁止攬客。李今天赴宜蘭考察交通建設，再次提及6月1日後會「適度開放」，視對岸開放的程度而定；1到4月台人赴陸的數量是陸客來台的6倍以上，盼兩岸能對等交流。

蔡政府3月初宣布，6月1日起恢復對大陸的禁團令，賴清德總統5月20日就職時曾表示兩岸交流可從重啟觀光開始。旅行公會全聯會理事長蕭博仁認為，新政府是否會在6月1日前解除禁團令，會是1個觀察點；交通部昨表示，6月1日後仍禁止旅行團攬客，禁令形同未解除。

李孟諺今天到宜蘭視察蘭陽大橋重建等地方交通建設，媒體問及禁團令一事，他表示賴清德總統有提到希望以對等的方式逐步開放，昨天和業者討論後，會適度開放，逐步達到自由行與團客等全面交流；所謂「適度開放」，即原來已規畫成團的旅行團，6月1日後原則上還是可以出團。

媒體詢問，若下半年解禁，是否有設定陸客目標？李孟諺說，要看對岸開放的程度而定，目前大陸都還沒開放自由行，台人赴陸數量多於陸客來台，以今年1到4月來說，陸客只有約12萬人，台人赴陸則有80多萬；希望雙方一步一步、循序對等的開放，讓兩岸人民有更多觀光交流。