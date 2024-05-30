快訊

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

「感謝法官明鑑」炎亞綸拍性愛片獲緩刑！他首發聲回應

赴陸禁團令有轉圜 ？交長：6月1日起循序、對等「適度開放」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
交通部長李孟諺（中）赴宜蘭考察交通，被問及禁團令一事，表示會適度開放，原規畫成團的旅行團6月1日仍可出團，盼兩岸能循序、對等的開放。記者陳敬丰／攝影
交通部長李孟諺（中）赴宜蘭考察交通，被問及禁團令一事，表示會適度開放，原規畫成團的旅行團6月1日仍可出團，盼兩岸能循序、對等的開放。記者陳敬丰／攝影

赴陸「禁團令」6月恢復，觀光業原希望新政府上台後能夠放寬，交通部長李孟諺昨天表示6月後仍禁止攬客。李今天赴宜蘭考察交通建設，再次提及6月1日後會「適度開放」，視對岸開放的程度而定；1到4月台人赴陸的數量是陸客來台的6倍以上，盼兩岸能對等交流。

蔡政府3月初宣布，6月1日起恢復對大陸的禁團令，賴清德總統5月20日就職時曾表示兩岸交流可從重啟觀光開始。旅行公會全聯會理事長蕭博仁認為，新政府是否會在6月1日前解除禁團令，會是1個觀察點；交通部昨表示，6月1日後仍禁止旅行團攬客，禁令形同未解除。

李孟諺今天到宜蘭視察蘭陽大橋重建等地方交通建設，媒體問及禁團令一事，他表示賴清德總統有提到希望以對等的方式逐步開放，昨天和業者討論後，會適度開放，逐步達到自由行與團客等全面交流；所謂「適度開放」，即原來已規畫成團的旅行團，6月1日後原則上還是可以出團。

媒體詢問，若下半年解禁，是否有設定陸客目標？李孟諺說，要看對岸開放的程度而定，目前大陸都還沒開放自由行，台人赴陸數量多於陸客來台，以今年1到4月來說，陸客只有約12萬人，台人赴陸則有80多萬；希望雙方一步一步、循序對等的開放，讓兩岸人民有更多觀光交流。

交通部長 李孟諺 觀光 陸客

延伸閱讀

6月禁團令無法解除 李孟諺：適度開放已成團者出團

國台辦批戰爭推手 傅崐萁：賴清德勿再抵觸憲法

過半民意不滿意司改？ 民團呼籲賴清德100日內推改革

賴清德國情報告只說不答有雜音 傅崐萁：黨內沒問題

相關新聞

「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策。針對禁團令將於5月31日到期，行政院發言人陳世凱宣布，「政府決定，113年...

年底前再見斷交？林佳龍：中共一定會出手

外交部長林佳龍新上任，今首度至立法院備詢。有立委問及，年底以前有沒有可能再面臨友邦斷交警訊？林佳龍表示，中共一定會出手，...

侯友宜赴政院提兩大建言：恢復陸客、成立中央捷運公司

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，新北市長侯友宜今天列席行政院會，並在院會呼籲行政院重視兩岸陸客開放，恢復兩...

賴清德國情報告只說不答？ 柯志恩：傅崐萁個人看法

賴清德總統是否到立法院進行國情報告，為外界關注。國民黨團總召傅崐萁昨（29）日接待行政院長卓榮泰時，提到邀請賴清德國情報...

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪...

牙醫師全聯會響應世衛行動 場外論壇談口腔健康不平等

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉辦，我國雖然未受邀參與，但在場外仍有不少活動來替我國發聲。中華民國牙醫師公會全國聯合會舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。