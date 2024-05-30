快訊

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

「感謝法官明鑑」炎亞綸拍性愛片獲緩刑！他首發聲回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨議員質詢後，一起帶氣球進議場並一一戳破，還大聲高喊「貪婪、邪惡的市長」，謝國樑則回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影
民進黨議員質詢後，一起帶氣球進議場並一一戳破，還大聲高喊「貪婪、邪惡的市長」，謝國樑則回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪惡、貪婪」。民進黨基隆市議員今天聯合質詢時，批謝國樑才是貪婪、邪惡的市長，不只亂花錢，且有「謝友友」家族伸手進標案，並在議場戳破氣球諷刺。謝國樑表示，所有標案都依法招標，否認和家族有關。

議員鄭文婷說，城際轉運站之前遲未能開放，1%的工程沒有辦法完工，造成多少通勤族在風雨中度過二個冬天，批謝國樑才是邪惡的市長，還指謝市長亂花錢，包括政策推廣大使、1500萬人工草皮、委託標案等，就是為了成就「謝友友」，今天用氣球戳破他的假面具，他才是邪惡、貪婪的市長。

議員張翰瀚說，謝國樑曾批評林右昌貪婪、邪惡，但他一年多來的執政，從青年電動車專案辦公室、大大小小的標案、室內兒童遊戲場等，都可看到謝國樑家族「謝友友」的手伸到標案內，介入很多市政，誰才是真正的貪婪、邪惡？就是謝國樑。

張翰瀚並指出，青年電動車、市政說明會、監視器補助三案讓里幹事苦不堪言，出現逃離潮，青年電動車已委託公關公司辦理，為何還要民政、環保局基層人員忙翻。

謝國樑回應表示，青年電動車等是市府重要政策，會努力降低民政系統的工作量。室內兒童樂園預算都是公開招標，和他家族沒有關係，也並不是要給特定哪一家，所有標案也都是依法辦理。

謝國樑也針對人工草皮質疑澄清，指議員所提是下水道的工程綠美化，與人工草皮無關，目前也並沒有1500萬人工草皮預算。

民進黨議員質詢後，一起帶氣球進議場並一一戳破，還大聲高喊「貪婪、邪惡的市長」，謝國樑則回應說「謝謝」。

城際轉運站將在7月啟用，針對工程一直往後延，市府秘書長方定安表示，當時新市府接手後會勘，發現有明顯可見瑕疵才無法驗收，逐步改善才完工。

謝國樑 議員

延伸閱讀

基隆騎樓開放店家桌椅延伸？ 謝國樑提2條件「街道家具」計畫

國會擴權地方仿效？綠喊基隆議會訂藐視議會自治條例

影／國小生被罰寫千遍…議員曝過當 勾起謝國樑不可抹滅傷害

縣市長滿意度謝國樑墊底 綠議員盼謝好自為知、傾聽民意

相關新聞

「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策。針對禁團令將於5月31日到期，行政院發言人陳世凱宣布，「政府決定，113年...

年底前再見斷交？林佳龍：中共一定會出手

外交部長林佳龍新上任，今首度至立法院備詢。有立委問及，年底以前有沒有可能再面臨友邦斷交警訊？林佳龍表示，中共一定會出手，...

侯友宜赴政院提兩大建言：恢復陸客、成立中央捷運公司

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，新北市長侯友宜今天列席行政院會，並在院會呼籲行政院重視兩岸陸客開放，恢復兩...

賴清德國情報告只說不答？ 柯志恩：傅崐萁個人看法

賴清德總統是否到立法院進行國情報告，為外界關注。國民黨團總召傅崐萁昨（29）日接待行政院長卓榮泰時，提到邀請賴清德國情報...

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪...

牙醫師全聯會響應世衛行動 場外論壇談口腔健康不平等

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉辦，我國雖然未受邀參與，但在場外仍有不少活動來替我國發聲。中華民國牙醫師公會全國聯合會舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。