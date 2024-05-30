綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

今年3月因基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆市前市長林右昌曾批基隆市長謝國樑心中有鬼一直閃避，謝國樑當時回批林右昌「邪惡、貪婪」。民進黨基隆市議員今天聯合質詢時，批謝國樑才是貪婪、邪惡的市長，不只亂花錢，且有「謝友友」家族伸手進標案，並在議場戳破氣球諷刺。謝國樑表示，所有標案都依法招標，否認和家族有關。

議員鄭文婷說，城際轉運站之前遲未能開放，1%的工程沒有辦法完工，造成多少通勤族在風雨中度過二個冬天，批謝國樑才是邪惡的市長，還指謝市長亂花錢，包括政策推廣大使、1500萬人工草皮、委託標案等，就是為了成就「謝友友」，今天用氣球戳破他的假面具，他才是邪惡、貪婪的市長。

議員張翰瀚說，謝國樑曾批評林右昌貪婪、邪惡，但他一年多來的執政，從青年電動車專案辦公室、大大小小的標案、室內兒童遊戲場等，都可看到謝國樑家族「謝友友」的手伸到標案內，介入很多市政，誰才是真正的貪婪、邪惡？就是謝國樑。

張翰瀚並指出，青年電動車、市政說明會、監視器補助三案讓里幹事苦不堪言，出現逃離潮，青年電動車已委託公關公司辦理，為何還要民政、環保局基層人員忙翻。

謝國樑回應表示，青年電動車等是市府重要政策，會努力降低民政系統的工作量。室內兒童樂園預算都是公開招標，和他家族沒有關係，也並不是要給特定哪一家，所有標案也都是依法辦理。

謝國樑也針對人工草皮質疑澄清，指議員所提是下水道的工程綠美化，與人工草皮無關，目前也並沒有1500萬人工草皮預算。

民進黨議員質詢後，一起帶氣球進議場並一一戳破，還大聲高喊「貪婪、邪惡的市長」，謝國樑則回應說「謝謝」。

城際轉運站將在7月啟用，針對工程一直往後延，市府秘書長方定安表示，當時新市府接手後會勘，發現有明顯可見瑕疵才無法驗收，逐步改善才完工。