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「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策。針對禁團令將於5月31日到期，行政院發言人陳世凱宣布，「政府決定，113年6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行」。觀光署長周永輝表示，經計算6到8月約1千團，人數約2萬人，有些是中秋節後出團赴陸，仍可繼續出團。

陳世凱今天主持行政院會後記者會，他表示，「我們歡迎陸客來台的政策始終沒有改變」，兩岸可以先從重啟雙邊對等的旅遊跨出第一步，「期盼中國也能展現相對善意和努力，為兩岸和平交流做出貢獻」。

針對旅行社組團赴陸，陳世凱表示，政府原宣布執行到5月31日為止，但考量有一定數量的旅行團未能於5月前及時付諸執行，為維護旅客及業者權益，「政府決定，113年6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行」。

陳世凱進一步表示，未來會視執行狀況，進行滾動檢討，讓相關政策符合全民及觀光業最大利益。

觀光署今天在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，陳世凱轉述行政院長卓榮泰在會中的裁示。卓榮泰在會中表示，交通部推動台灣觀光新品牌努力值得肯定，請持續透過多元管道拓大宣傳，吸引國際旅客。

卓榮泰表示，台灣有世界級的觀光景點，行銷外也應透過觀光資源整合、規畫，軟硬基礎建設提升，拓展全球組織整備計畫，培訓產業人才、提升服務能量，不斷提升國內旅遊魅力，早日順利達成千萬旅客來台目標。

卓榮泰表示，6月1日起行政院將陸續推動振興花蓮震後觀光產業實施計畫，3大方案、6大措施，他說，花東區域市旅遊共同圈，請相關部會推動各項振興旅遊方案時，務必強化地方政府通力合作，配合暑假、節慶，強化宣傳，才能發揮最大振興效果。

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