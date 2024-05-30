堅持廢監察院？ 傅崐萁：會讓肥貓院不再浪費民脂民膏

國民黨團總召傅崐萁於國會改革法案三讀通過後，隨即喊出一定廢監察院。不過，國民黨文傳會主委李彥秀表示，五權分立是國民黨的長期主張。傅崐萁今天批評監察院是肥貓院，強調會用修憲、預算及人事同意權等方式，讓監院不再浪費民脂民膏。

傅崐萁說，2000年到2008年，監察院因效能不彰，只能打蚊子、無法打老虎，且都是近親繁殖、皇親國戚、用人唯親，無法為人民解決相關弊案，監察院也是停擺。雞蛋、光電、綠電、風電、快篩、疫苗等弊案，監察院沒有一件能夠破案，且政治立場清楚。所以用各種方式，包括可能修憲、（刪減或凍結） 預算、人事同意權，讓肥貓院不再浪費民脂民膏。

有媒體詢及民眾黨主席柯文哲對在野黨特偵組表示反對，傅崐萁回應，請大家不要曲解柯文哲的意思，並沒有要回復法務部或國家司法體制的特偵組，是在野黨、大家可以一起全民特偵，只要不是民進黨，大家一起來把8年來民進黨所有弊案清查，集思廣益，眾人力量把弊案破案，這就是在野黨特偵組，不是要拿政府的錢來成立一個組織，大家不要刻意扭曲，且應注意的是民進黨這麼多弊案為何不能查，民進黨在怕什麼。

傅崐萁也說，這次推動國會改革法案，看到柯文哲及民眾黨團總召黃國昌所帶領的民眾黨在立法院盡心盡力，才能讓法案順利通過，民眾黨付出了相當大的力量，全國人民都看到。