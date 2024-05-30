年底前再見斷交？林佳龍：中共一定會出手

外交部長林佳龍新上任，今首度至立法院備詢。有立委問及，年底以前有沒有可能再面臨友邦斷交警訊？林佳龍表示，中共一定會出手，但他也指出，亦有國家想與我們建立更緊密的關係。

立法院外交委員會今邀請林佳龍報告業務概況，並備質詢，也是林佳龍上任後首度到立法院備詢。國民黨立委王鴻薇質詢，年底前是否有斷交的可能？林佳龍認為，中共一定會出手，要做最壞的打算，做最好的努力。

外交部前部長吳釗燮在卸任前曾表示，目前有兩個邦交國有長期隱憂，王鴻薇詢問林佳龍，目前為止是否超過兩個邦交國有隱憂？林佳龍說，中共要挖邦交國，會是全面的，因此他不會只說有兩個，但重點在於台灣是否能參與各邦交國發展所需，例如吐瓦魯海底電纜就由美日澳加上台灣合作建設，這對他們來說才是長久的。

王鴻薇並問，教廷是否也在警示範圍？尤其梵蒂岡日前表態有意在中國設立常設辦事處？林佳龍表示，他們有傳教的目標，但也有其原則，台灣要持續的努力，因為中共的出手是愈來愈重，他現在把每個邦交國都當做寶貝。

國民黨立委徐巧芯質詢，林佳龍任內是否有望爭取新邦交國？林佳龍表示，確實有國家想與我們建立更緊密的關係，台灣將秉持價值外交原則，不是為了多一個或少一個去做金錢外交，部分國家是看了台灣發展，覺得與台灣交往很正面，想與我們交朋友。