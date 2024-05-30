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過半民意不滿意司改？ 民團呼籲賴清德100日內推改革

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
台灣公民人權聯盟理事長林佳和（右二）、台灣教師聯盟副理事長潘威佑（左一）、台灣陪審團協會秘書長林秉豐（左二）及台灣公民參與協會理事長何宗勳（右一）等人今出席記者會。圖／司法正義行動聯盟提供
台灣公民人權聯盟理事長林佳和（右二）、台灣教師聯盟副理事長潘威佑（左一）、台灣陪審團協會秘書長林秉豐（左二）及台灣公民參與協會理事長何宗勳（右一）等人今出席記者會。圖／司法正義行動聯盟提供

司法改革為前總統蔡英文的未竟之業，司法正義行動聯盟今呼籲，賴清德總統應盡速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾，重建人民對司法體系的信任，確保我國民主與法治。

司法正義行動聯盟指出，根據TVBS民調顯示，人民對於蔡英文前總統的司法改革滿意度為27%、台灣民意基金會調顯示，有54.6%的受訪者對蔡英文前總統的司法改革表示不滿意。

聯盟指出，期待賴清德能在上任後100天內，推出具體且有感的改革，尤其應優先處理司法癱瘓問題。

賴清德總統曾於選前回應司法正義行動聯盟提問，認為解決司法負荷、明確檢察官定位、司法官的遴選與汰除機制等都是司法改革的重要議題。賴清德就職時，也向全體國民承諾，將在任期內繼續推動司法改革措施。

國會改革等法案導致立法權與行政權間的權責界定模糊不清，聯盟指出，當前司法體系的信賴度低迷，難以取信於社會大眾，導致影響政府運作，損害民主基礎。

司法正義行動聯盟今呼籲，賴清德總統應盡速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾，。圖／司法正義行動聯盟提供
司法正義行動聯盟今呼籲，賴清德總統應盡速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾，。圖／司法正義行動聯盟提供

司法改革 國會改革 蔡英文 賴清德

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